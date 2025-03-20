Жителей Польши призывают сделать запасы для автономного выживания

Министерство внутренних дел Польши просит своих граждан сделать запасы для автономного выживания. Их должно хватить на 3 дня.

Отметим, что жителям советуют запастись не только продуктами, но и другими вещами первой необходимости. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rynek Zdrowia.

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Почему польских граждан призывают сделать запасы

По данным издания, такие запасы необходимы на случай кризисных ситуаций.

Заместитель главы МВД Польши Веслав Лесникевич говорит, что полякам нужно запастись водой, медикаментами, средствами гигиены, пищевыми продуктами, освещением, которое сможет работать без электросети, заряженными павербанками и транзисторным радиоприемником.

Давайте будем готовы в рамках своих возможностей минимум на три дня выживания без помощи государственных структур,

– отмечает Лесникевич.

Он также добавил, что "гражданская оборона – это не только ожидание помощи, которую должны гарантировать все государственные структуры", но и объяснил, что каждый должен заботиться о своей безопасности и безопасности родных.

Кроме этого, Лесникевич заявил, что в Польше продолжается работа над созданием кризисного пособия в сотрудничестве с Минобороны и правительственным центром безопасности.

Добавим, что ранее ЕС также призвал подготовить запасы воды, еды и медикаментов. Они могут понадобиться гражданам Евросоюза в случае войны с Россией.