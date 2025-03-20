Зазначимо, що мешканцям радять запастися не лише продуктами, а й іншими речами першої необхідності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rynek Zdrowia.

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Чому польських громадян закликають зробити запаси

За даними видання, такі запаси необхідні на випадок кризових ситуацій.

Заступник глави МВС Польщі Вєслав Лєснікевич каже, що полякам потрібно запастися водою, медикаментами, засобами гігієни, харчовими продуктами, освітленням, яке зможе працювати без електромережі, зарядженими павербанками та транзисторним радіоприймачем.

Давайте будемо готові в рамках своїх можливостей щонайменше на три дні виживання без допомоги державних структур,

– зазначає Лєснікевич.

Він також додав, що "цивільна оборона – це не лише очікування допомоги, яку мають гарантувати всі державні структури", а й пояснив, що кожен повинен дбати про свою безпеку та безпеку рідних.

Окрім цього, Лєснікевич заявив, що в Польщі триває робота над створенням кризового посібника у співпраці з Міноборони та урядовим центром безпеки.

Додамо, що раніше ЄС також закликав підготувати запаси води, їжі та медикаментів. Вони можуть знадобитися громадянам Євросоюзу у випадку війни з Росією.