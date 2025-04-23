На стороне России воюют более 1500 наемников из почти 50 стран, – СМИ

Только за год Москва завербовала более 1500 наемников из 48 государств мира. Сейчас в составе оккупационной армии воюют граждане стран Европы, Азии, Африки и даже Америки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционный российский ресурс "Важные истории".

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Какие иностранцы воюют на стороне России

Российские СМИ установили, что более 1500 граждан из 48 стран мира в период с апреля 2023 года по май 2024 года присоединились к российской армии. Идентифицировать удалось уже более 1300 человек.

Так, в апреле 2024 года хакерская группировка DumpForums заявила о взломе нескольких систем департамента информационных систем (ДИТ) мэрии Москвы. Тогда удалось получить несколько баз данных, среди которых – данные москвичей из единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В результате этой утечки также удалось получить информацию об иностранцах, которые прошли через пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.

Журналисты выяснили, что у более 1,5 тысячи иностранных граждан, которые фигурируют в базе ЕМИАС, в качестве адреса проживания указан адрес единого пункта отбора на контракт – улица Яблочкова, дом 5, здание 1. Иногда в данных встречается и номер квартиры. Поэтому, почти три сотни иностранцев "проживают" в квартире под номером 302. Такой же номер имеет кабинет медицинского осмотра в пункте вербовки.

В общем, журналисты идентифицировали наемников с:

Южная и Восточная Азия – 771 человек,

страны бывшего СССР – 531 человек,

Африка – 72 человека.

Больше всего иностранных наемников отправились в Россию именно из Непала (Южная Азия) – 603 человека. Пик вербовки непальцев пришелся на октябрь 2023 года, когда в российскую армию присоединились более 370 граждан Непала.

Также много наемников из "дружественных" к России стран:

Таджикистан – 86 наемников,

Узбекистан – 71 наемник,

Беларусь – 71 наемник,

Кыргызстан – 64 наемника,

Казахстан – 59 наемников,

Индия – 43 наемника.

Через московский пункт отбора на контрактную службу в оккупационную армию прошли по меньшей мере 34 гражданина европейских стран, а также 25 украинцев. Так, в ряды оккупантов хотели присоединиться граждане Великобритании, Франции, Бельгии, Италии и Австрии. Среди стран Европы абсолютный лидер по количеству иностранных наемников – Сербия. Так, в 2023 – 2024 годах в ряды оккупационной армии присоединилось 8 сербов.

Также на войну против Украины активно вербуются выходцы из стран Ближнего Востока (Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции, Алжира и других стран). Всего 71 человек из этих стран присоединился к оккупационной армии.

Приобщаются к войне против Украины на стороне России и граждане страны Африки (Гана, Камерун, Сенегал Нигерия, Сомали) – 71 человек.

К слову, ВСУ недавно взяли в плен гражданина из Сенегала, который воевал на стороне России. Мужчина рассказал, что сначала 2 года учился в России, а после – ему предложили пойти на фронт и воевать против Украины.