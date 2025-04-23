СБУ передаст Китаю данные о гражданах, которые работают на заводах по производству дронов в России
- СБУ передаст КНР информацию о китайских гражданах, которые работают на заводах по производству дронов в России.
- По имеющейся информации, Россия вне договоренностей с Пекином ворует китайские технологии по производству беспилотников.
Служба безопасности Украины передаст Пекину информацию о китайских гражданах, которые работают на заводах по производству дронов в России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского во вторник, 22 апреля.
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Россия ворует китайские технологии
Владимир Зеленский заявил, что СБУ передаст Китаю "информацию более широкого характера" о гражданах, которые работают в России на заводе по производству дронов.
Согласно информации, которую имеет Украина, Россия вне договоренностей с Китаем украла китайские технологии по производству беспилотников.
Я думаю, что Пекину будет важно увидеть, как с ними работают их партнеры,
– подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что также поручил Службе внешней разведки передать Пекину "короткую" версию информации о китайско-российском сотрудничестве в целом.
22 апреля посла Китая в Украине Ма Шенкуня пригласили в Министерство иностранных дел.
Во время этой встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис отметил, что факты участия граждан Китая в войне против Украины, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения "вызывают серьезное беспокойство и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР".
В МИД сообщили, что доказательства таких фактов украинские спецслужбы уже передали китайской стороне.
Перебийнис также призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины.