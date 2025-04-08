Может вызвать большой скандал: как дальше могут развиваться события с китайскими пленными

Силы обороны Украины 8 апреля взяли в плен 2 граждан Китая в Донецкой области. Если они являются простыми гражданскими, которые проживали и работали в России, ситуация не наберет огласки. Однако есть и другой вариант.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что китайские пленные могли быть военными КНДР. Тогда это перерастет в скандал и может даже активизировать США.

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О цели китайцев в российской армии

Глава Центра политических студий отметил, что если двое китайцев действительно являются военными армии Китая, то это станет масштабным дипломатическим скандалом. Это может даже активизировать США, которые бы увидели, насколько Пекин и Москва тесно связаны.

Если же эти военные являются простыми гражданами КНР, это не приведет к таким существенным последствиям. Они даже могли жить в России, где есть достаточно большая китайская диаспора. Люди приезжают на заработки, для открытия бизнеса и тому подобное.

В зависимости от того, удастся ли Украине доказать, что это именно китайские военные, а не просто граждане КНР, зависит громкость этого месседжа и возможная реакция США. Со стороны Китая, понятно, что России за это ничего не будет. Китай не испытывает проблемы, если это не военные, доставлены в рамках сотрудничества России и КНР,

– пояснил он.

Для России же освещение этого события может быть выгодным – таким образом она показывает свою решимость, роль "глобального" игрока и преданность ей от Китая. Пекин же понимает, что может получить много полезного от страны-агрессора – сырье и пространство для экономического освоения.

Интересно! Стало известно, кто взял в плен граждан КНДР – ими стали воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Сейчас с пленными работают украинские правоохранители, проводя необходимые процессуальные действия.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что участие китайских военных в составе российской армии на войне в Европе, на территории Украины, противоречит официальным миротворческим заявлениям Пекина.