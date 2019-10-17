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      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последсвия

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      Украина носители русского языка – что это значит, последствия
      Путин продолжает агрессию против Украины на гуманитарном фронте / 24 канал

      В России хотят признать граждан Украины и Беларуси "носителями русского языка" для упрощения получения гражданства РФ. Чем это грозит Украине и какие меры нужно принять, – в материале 24 канала.

      Россия поднимает ставки для усиления эскалации в Украине

      Российское правительство предлагает внести изменения в закон, которые предусматривали бы возможность без прохождения собеседования признавать носителями русского языка граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским – просто при подаче лично соответствующего заявления.

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      Как известно, Путин в этом году упростил порядок получения российского гражданства сначала для жителей оккупированных территорий Донбасса. А потом упростил процедуру получения вида на жительство в России для всех украинцев.

      В ответ президент Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

      війна на донбасі
      "Защита" Путиным жителей Донбасса привела к полной гуманитарной катастрофе в ОРДЛО / Фото Getty

      По словам директора центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерия Дымова, новые действия России – это продолжение пропагандистского тезиса Путина о "едином народе".

      Российское гражданство, русское православие – направления гибридной атаки Кремля на соседние страны. Путин использует это для поднятия ставок, чтобы усиливать военную эскалацию против Украины, принуждать к "русскому миру" под обстрелами,
      – отмечает Валерий Дымов.

      Политолог напоминает: доктриной о защите немецкоязычных граждан руководствовался Гитлер, который сначала присоединил Австрию, а затем аннексировал чешские Судеты. В результате это привело к началу Второй мировой войны.

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      Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает: для России распространение "русского мира" является вопросом будущего существования.

      Россия начала войну против Украины не только ради создания так называемой "Новороссии". Украина для России – вопрос выживания империи,
      – отмечает Виталий Бала.

      Путин хочет присоединить Беларусь

      По мнению Валерия Дымова, учитывая войну в Украине, надо задуматься белорусам.

      Чтобы увидеть, к чему приводит защита русскоязычных граждан, белорусы могут посмотреть на оккупированные Россией территории Донбасса. А также Абхазию и Южную Осетию. Путин хочет получить статус лидера так называемого союзного государства России и Беларуси после завершения нынешней президентской каденции. Белорусов могут насильно заставить получить российское гражданство,
      – считает Дымов.

      Путін Лукашенко
      Лукашенко стоит задуматься о будущем Беларуси / Фото Getty

      Эксперт добавляет: самые незащищенные русскоязычные граждане живут в ОРДЛО. Где их якобы должны "защищать" русские пулеметы, минометы, танки и "Грады".

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      Украинский язык должен стать престижным

      По мнению Виталия Балы, Украине в этой ситуации действовать адекватно и эффективно сложно. Нужны комплексные меры.

      Украина должна стать экономически успешным государством. Чтобы украинское гражданство было престижным. И украинский язык стал не только модным и сексуальным, а также престижным. Иначе россияне будут пытаться распространять так называемый "русский мир", который является русской чумой,
      – отмечает Бала.

      українська мова
      Большинство читателей сайта 24 поддержали Закон О государственном языке / Инфографика 24 канала

      В отношениях с соседними странами и их лидерами, по мнению Дымова, Украина также в этом смысле должна проводить мудрую политику. Во-первых, представителям Украины не стоит на дипломатических уровнях делать с лидера соседней Беларуси Лукашенко, несмотря на его авторитаризм, второго Януковича. Не следует изолировать его, чтобы он не упал, как недозрелый плод в руки Путина. Во-вторых, Украине следует активнее коммуницировать с ее европейскими друзьями – особенно странами Балтии, где много русскоязычного населения.

      Страны Балтии, Польша могут стать следующими жертвами Путина. Украине нужно заручиться их поддержкой. На международной арене проводить параллели между Путиным и Гитлером. Показывать, к чему приводит "защита" русскоязычного населения,
      – говорит Дымов.

      В то же время Виталий Бала предлагает подключить к этому вопросу ООН, так как решения Кремля являются гуманитарной угрозой для Украины. Предложить ООН принять соответствующую резолюцию. Сделать информационную волну и показать, что Россия не оставляет Украину в покое. Впрочем, более действенными, по его мнению, будут превентивные меры.

      Надо принять общий закон, условно – об антигосударственной или антиукраинской деятельности, который касался бы не только информационной безопасности. Прописать наказание за сепаратизм, коллаборационизм. От административной ответственности до лишения гражданства, объявления персоной нон грата и уголовного наказания,
      – подчеркнул Виталий Бала.

      Украине необходимо проводить более активную политику популяризации украинского языка внутри государства. Согласно опросу КМИС, 49% украинцев поддерживают переход русскоязычных школ на украинский язык обучения. 47% – против этого. Поэтому, чтобы эффективно сдерживать российскую агрессию, надо развивать украинский язык на всех уровнях и начать реальное внедрение закона "О государственном языке".

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский Александр Лукашенко Украинский язык Российские паспорта на Донбассе
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