Весной 2025 года 46-летний гражданин США Дерек Гаффман уехал со своей семьей в Россию. Такое решение он принял для того, чтобы на его детей не влияла "идеологическая обработка в отношении ЛГБТ".

Однако вскоре американца отправили на войну против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на United24 и Daily Beast.

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Почему Гаффманы решили переехать в Россию?

Гражданин США с женой и тремя дочерьми переехал в село под Москвой, которое построили в 2023 году, чтобы привлечь американцев, которые хотят убежать от так называемых "либеральных гендерных норм". Гаффманы были одной из двух семей, которые согласились там жить.

Причиной такого решения Дерек назвал избежание "идеологической обработки" своих детей относительно ЛГБТ. Стоит отметить, что еще трое взрослых сыновей мужчины решили остаться в Соединенных Штатах.

Чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, Гаффман, который ранее работал сварщиком и руководил строительной бригадой, подписал контракт с российским минобороны. Он считал, что служба якобы должна помочь ему "заслужить" уважение новых сограждан.

Для меня этот поступок – способ заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой за нашу новую страну, никто не скажет, что я не являюсь ее частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают, не ассимилируются и при этом хотят бесплатные льготы,

– заявил Гаффман.

Его жена Дианна записала видео на своем YouTube-канале, в котором рассказала, что Дереку обещали, будто он будет служить военным корреспондентом или сварщиком. Однако это оказалось ложью. Вместо этого его "бросили" на передовую в Украине.

По словам Дианны, ее муж не имеет военного опыта, а его обучение проводили на русском языке, которого он не понимает. Кроме того, женщина предполагает, что Дерека обманули при подписании контракта. Она также отметила, что за месяц его службы семья до сих пор не получила ни одной выплаты.

Однако Дианна одобрительно оценивала стремление своего мужа пойти воевать против Украины. По ее словам, он всегда высоко отзывался о России, ее президенте и народе, а также стремился делать "правильные поступки".

Сейчас видео, в котором жена Дерека рассказывает о службе своего мужа и просит помолиться за него, удалено с ее канала. Сама же Дианна, которая три года назад преодолела алкоголизм, рассказывала журналистам, что снова начала пить из-за стресса, связанного с новой жизнью в России.

Заметим, что, согласно расследованию BBC и "Медиазона", более 500 иностранцев из 28 стран погибли, воюя на стороне России в Украине. Среди погибших больше всего граждан Таджикистана, Узбекистана, Грузии и Непала, а также есть случаи среди граждан США.