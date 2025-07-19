Однак невдовзі американця відправили на війну проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United24 та Daily Beast.

Новини до теми Син чиновниці ЦРУ пішов воювати за Росію та загинув, – ЗМІ

Чому Гаффмани вирішили переїхати до Росії?

Громадянин США із дружиною та трьома доньками переїхав до села під Москвою, яке збудували у 2023 році, щоб привабити американців, які хочуть втекти від так званих "ліберальних гендерних норм". Гаффмани були однією з двох сімей, які погодилися там жити.

Причиною такого рішення Дерек назвав уникнення "ідеологічної обробки" своїх дітей щодо ЛГБТ. Варто зазначити, що ще троє дорослих синів чоловіка вирішили залишитися у Сполучених Штатах.

Щоб пришвидшити процес отримання російського громадянства, Гаффман, який раніше працював зварювальником і керував будівельною бригадою, підписав контракт з російським міноборони. Він вважав, що служба нібито має допомогти йому "заслужити" повагу нових співгромадян.

Для мене цей вчинок – спосіб заслужити місце тут, у Росії. Якщо я ризикуватиму собою за нашу нову країну, ніхто не скаже, що я не є її частиною. На відміну від мігрантів в Америці, які приїжджають, не асимілюються і водночас хочуть безплатні пільги,

– заявив Гаффман.

Його дружина Діанна записала відео на своєму YouTube-каналі, у якому розповіла, що Дереку обіцяли, ніби він служитиме воєнним кореспондентом або зварювальником. Однак це виявилося брехнею. Натомість його "кинули" на передову в Україні.

За словами Діанни, її чоловік немає військового досвіду, а його навчання проводили російською мовою, якої він не розуміє. Окрім того, жінка припускає, що Дерека обманули під час підписання контракту. Вона також зазначила, що за місяць його служби сім’я досі не отримала жодної виплати.

Проте Діанна схвально оцінювала прагнення свого чоловіка піти воювати проти України. За її словами, він завжди високо відгукувався про Росію, її президента та народ, а також прагнув робити "правильні вчинки".

Нині відео, у якому дружина Дерека розповідає про службу свого чоловіка і просить помолитися за нього, видалено з її каналу. Сама ж Діанна, яка три роки тому подолала алкоголізм, розповідала журналістам, що знову почала пити через стрес, пов'язаний із новим життям у Росії.

Зауважимо, що, згідно з розслідуванням BBC та "Медіазона", понад 500 іноземців із 28 країн загинули, воюючи на боці Росії в Україні. Серед загиблих найбільше громадян Таджикистану, Узбекистану, Грузії та Непалу, а також є випадки серед громадян США.