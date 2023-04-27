Будут боевые действия между россиянами, – Подоляк о возможной гражданской войне в России

Россияне уже скоро ощутят все последствия вторжения в Украину. Война, которую они развязали на нашей территории, постепенно переброситься на территорию России.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Украина не намерена вмешиваться во внутреннюю политику России и захватывать ее территории. Однако цивилизованному миру нужно готовиться к гражданской войне в России.

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Россия будет просить о миротворческом контингенте

Подоляк говорит, что процесс внутреннего распада России вполне естественен. Война, начатая против Украины, постепенно перевернется на саму Россию, где между собой будут воевать различные кланы и бандформирования.

"Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 Садового кольца, чтобы их не убили свои же. И, возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей, предложит им миротворческие услуги", – отметил советник главы ОПУ.

Он добавил, что у Украины нет необходимости захватывать маленькие российские города, чтобы потом обменивать их на наши территории. Наша цель – выход на границы 1991 года. Когда это произойдет, Россия сама погрузится в гражданскую войну.

Между нами будет настоящая граница

Подоляк сказал, что когда Украина вернет все оккупированные территории, то построит настоящую и полноценную границу от России, которая будет включать не только стену, но и культурную, экономическую, информационную и политическую границу.

"Мы доходим до границ 1991 года – для нас это принципиально. Освобождаем оккупированную территорию и все. Все, что будет происходить в России – мы будем с попкорном и "Кока-колой" наблюдать. Сидеть и смотреть за тем, как Россия перестает существовать в таком виде. Потому что исторически – эта страна не нужна глобальному человечеству сегодня", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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