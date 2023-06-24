"О чем ты, Маша?": в России призывают "объединиться" на фоне восстания Пригожина
В России очевидно не были готовы к такому повороту событий. Потому и методички как "правильно" реагировать и "лить в уши" аудитории спускают своим рупорам уже по ходу событий. Так называемая спикер министра иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграмм-канале написала рандомный набор фраз с призывом "объединиться".
Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая София Трощук. Она разнесла заявление российской пропагандистки и указала на один интересный момент, прозвучавший между строк.
Смотрите также Понедельник – выходной: в Москве введут комендантский час
Что говорят пропагандисты
Опираясь на слова "главнокомандующего", который один, Захарова призывает "объединиться". Мол, сейчас нужно отложить подальше свое личное мнение, даже если оно "на 100% правильное". Иначе уже ничего не будет иметь смысла.
"Набор каких-то рандомных слов. Видимо, сверху спустили методичку, где призывают объединяться вокруг царя. Их диктатор нуждается в поддержке и говорит о том, что "враг ждет нашей междоусобицы – не дождется". Так уже дождались", – отметила ведущая.
Ведущая 24 Канала разнесла рандомное заявление пропагандистки Захаровой: смотреть видео
Далее Марию Захарову понесло к "мужикам", которых она призвала "держаться и не поддаваться". Она напомнила о какой-то "защите общих интересов" и снова перешла к "объединению".
О какой защите идет речь? Что вы забыли на территории Украины? Но важно – Захарова признает, что разные мнения бытуют относительно так называемой "СВО", а на самом деле российско-украинской войны. Значит среди людей в России определенное такое недовольство. Она говорит его отложить и мне кажется, что это еще больше может разжечь враждебные настроения. Гори-гори ясно, чтобы не погасло,
– добавила Трощук.
Восстание Пригожина в России: основные новости
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил борьбу с военным руководством России. Этому предшествовал вероятный ракетный обстрел тыловых позиций вагнеровцев. Им, мол, лично руководил Шойгу, специально прибывший в Ростов-на-Дону. Пригожин вместе со своими наемниками отправился в Москву.
- Утром 24 июня стало известно о вероятном захвате военных объектов в Ростове-на-Дону и Воронежской области. Владимир Путин в своем выступлении к народу назвал эти события "внутренним предательством" и отдал приказ ликвидировать вагнеровцев, устроивших мятеж против власти.
- Тем временем в Москве и области ужесточаются меры безопасности. С ночи в российской столице работала Росгвардия, местные сообщали о военной технике на улице. В частности, на выезде из Москвы заметили БТР и свежие окопы. В Серпухове Московской области высадились десятки солдат на случай противостояния с наемниками Пригожина.