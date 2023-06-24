Исторический шанс: белорусские военные призвали освободить страну от диктатуры

Пригожин, начав свой поход на руководство страны-террористки, подарил белорусам исторический шанс на освобождение Беларуси от российского контроля и власти самопровозглашенного президента-диктратора. Поэтому граждан уже призывали готовиться к борьбе

Однако вместе с тем избранный президент Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении отметила, что Путин может попытаться втянуть во внутренний российский конфликт и белорусов, прикрываясь так называемым "союзным государством". Об этом сообщает 24 Канал.

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Начало конца великой тирании в Беларуси

Основатель 1-й ОГШР в составе ВСУ и руководитель Департамента нацбезопасности в составе Объединенного Переходного Кабинета демократических сил Беларуси Валерий Сахащик также обратился к белорусским военным. Он подчеркнул, что сегодня мир наблюдает за началом развала России. И хотя неизвестно, что будет в результате пригожинского похода, у белорусов появился исторический шанс стать процветающей европейской страной.

Мы знаем другое, что пророссийский путь, по которому страну вел Лукашенко все эти годы, завел нас в тупик... И мы должны решать, что делать дальше. Причем решать быстро. Потому что мы либо используем этот исторический шанс и станем процветающей европейской страной, либо мы потеряем все, и само название Республики Беларусь останется только в книгах,

– подчеркнул военный.

Он призвал белорусских военных отбросить все распри, объединиться самим и объединить нацию и спасти родину. А "время задать друг другу вопросы и высказать претензии" – будет позже, после победы.

Обращение Валерия Сахащика к военным: видео

Заметим, что к белорусам и военным обратились в полку имени Кастуся Калиновского. Кроме призыва не участвовать в гражданской войне внутри России, там подчеркнули, что сегодня образовались благоприятные условия для уничтожения диктатуры.

Поэтому всех действующих военных, военных запаса и гражданских призывали готовиться к действиям и освобождению Беларуси от диктатуры и оккупации.

Нам нужны люди для решительных действий. Готовьтесь к вступлению в отряды самообороны. Каждый город, каждый квартал, каждая улица – будьте готовы к контролю своей территории и поддержанию порядка,

– сказали в полку Калиновского.

Военные, резервисты и гражданские белорусы должны ждать сигнала. "Время воли приближается", – подытожили в полку.

Полк имени Кастуся Калиновского призвал готовиться к борьбе: видео

Между Беларусью и Россией должна появиться граница

Светлана Тихановская обратилась ко всему белорусскому народу и подчеркнула, что для белорусов ни Путин, ни Пригожин не являются союзниками. А также отметила, что Россия – это "союзник", который всегда несет хаос, войну и кризис.

Путин может попытаться вовлечь белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом тоже. И я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас, белорусов, свои национальные интересы. Белорусы должны защищать свою страну,

– сказала Тихановская.

Следовательно, она отметила, что белорусы должны сохранить свой суверенитет и уберечь страну от того, "во что превратилась Россия". А также – не допустить военных действий на территории своей страны.

В своем видеообращении она подчеркнула также, что сегодня – лучший шанс для того, чтобы выгнать военных России из Беларуси, после чего граница между этими двумя государствами должна быть закрыта.

Также Тихановская сообщила, что для этого создала оперативный штаб, руководителем которого стал Валерий Сахащик, и обратилась за помощью к полку Калиновского, белорусскому военному формированию, который сегодня защищает Украину.

Светлана Тихановская обратилась к белорусам: видео