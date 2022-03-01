Гражданские голыми руками дают отпор оккупантам вместо обещанной "встречи с цветами": видео

Путин обещал своим солдатам, что их в Украине будут "встречать с цветами". На самом же деле "освободителям" дают достойный отпор не только военные, но и гражданские.

Украинцы готовы голыми руками останавливать оккупантов, защищая свое право на независимость и самоопределение. И пока рашистский режим нагло лжет, что якобы "освобождает" Украину, наш народ защищает каждый клочок своей земли.

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Жители разных регионов Украины сопротивляются захватчикам, как только могут: останавливают танки, захватывают вражескую технику, уничтожают метки, голыми руками переносят мины и, главное, четко показывают – рашистам здесь не рады.

Чего стоит митинг во временно оккупированном Бердянске, где бесстрашные жители посылают вооруженных оккупантов сами знаете куда. Или отважные женщины, которые выражают захватчикам все, что думают о них. Такие истории – еще одно доказательство того, что вместе мы точно прогоним россиян с нашей земли. Всё будет Украина!

Как украинцы встречают российских оккупантов: смотрите видео

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