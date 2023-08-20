Гражданские украинцы в плену в России: скольких заложников вернули и почему это тяжелый процесс

Российские захватчики пренебрегают международными правами и нормами, беря гражданских украинцев в плен. В то же время процесс возвращения наших заложников домой чрезвычайно сложен.

Об этом корреспондентке 24 Канала рассказал руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко. Он подчеркнул, что сложность состоит в том, что место нахождения гражданских заложников узнать очень сложно.

К теме Самое страшное событие – это "прием", – украинский заложник о попадании в русский плен

В чем заключается сложность возвращения заложников в Украину

Яценко отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в наше государство на временно оккупированных территориях страна-агрессорка не ограничена в возможности лишать свободы гражданских. Однако он отметил, что это противоречит всем нормам международного гуманитарного права.

Гражданские не могут быть пленниками, их нельзя удерживать в тюрьмах. Но оккупационные власти и страна-агрессорка часто пытаются обвинить этих людей в противодействии так называемой "СВО" и на основании этого их удерживают в неволе,

– объяснил спикер Координационного штаба.

Он также подчеркнул, что положение усугубляется тем, что украинская сторона не может обменять этих людей на военнослужащих России. Также нашей стороне достаточно сложно узнать места нахождения гражданских заложников.

"Мы обмениваем только военнослужащих на военнослужащих, поскольку это прописано в Женевских конвенциях и международном праве", – отметил Яценко.

Он также подчеркнул, что таким образом создается прецедент, когда захватчики могут хватать любого гражданского на временно оккупированных территориях, удерживать их в заложниках и требовать возвращения своих солдат.

Сколько гражданских заложников смогли вернуть из плена

В Координационном штабе также отметили, что располагают данными обо всех гражданских, находящихся в российском плену. Более того, информацию собирают и дальше, чтобы при любом случае иметь возможность их освободить.

Яценко подчеркнул, что за все время деятельности Координационного штаба, а именно с марта 2022 года, удалось освободить 2 598 человек, среди которых 141 – гражданский.

Представитель Координационного штаба также призвал украинцев, чьи близкие оказались в заложниках страны-агрессорки, обращаться в международные правозащитные организации с требованиями экономического и политического давления на Россию.

В заключение Яценко отметил, что следует также проводить различные информационные кампании в странах Запада и освещать эту проблему. Ведь сейчас украинские гражданские заложники беззащитны в российском плену.