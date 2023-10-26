В среду, 25 октября, с соответственно заявлением по этому поводу выступила госпожа министер внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Произошло это после встречи с послом Израиля Роном Просором.

Смотрите также Сложная ситуация: от чего зависит передача ракет Taurus Украине

Антисемиты не будут получать германские паспорта

По словам должностной лица, понятно, что пока законопроект о запрете выдачи паспортов антисемитам только на рассмотрении у парламента. Однако, очевидно, в скором будущем эта инициатива будет принята.

Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас будем обсуждать в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов,

– констатировала Нэнси Фезер.

Кроме того, глава МВД подчеркнула, что Берлин "чрезвычайно пристальный" по отношению к сторонникам палестинского террористического ХАМАС в Германии. Как отметила Фезер, любой сторонник этой группировки будет отвечать перед законом по всем строгим нормам.

Обратите внимание! 13 и 14 октября правоохранители зарегистрировали четыре случая, когда в столице Германии на постройках нарисовали звезду Давида. Этот знак использовали нацисты в 1930-е годы, чтобы обозначать еврейские предприятия, дома и другое имущество.

Заметим, что на днях действия ХАМАС комментировала также госпожа министер иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что террористы из этой организации пытаются загнать "клин ненависти" в мировое сообщество, о чем сообщало издание Tagesspiegel.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке не кажется, что становится лучше. Градус напряжения продолжает расти. Армия Израиля готовится к проведению наземной операции в секторе Газа, однако вынуждена ее откладывать из-за определенных стратегических соображений.