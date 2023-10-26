В среду, 25 октября, с соответственно заявлением по этому поводу выступила госпожа министер внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Произошло это после встречи с послом Израиля Роном Просором.
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Антисемиты не будут получать германские паспорта
По словам должностной лица, понятно, что пока законопроект о запрете выдачи паспортов антисемитам только на рассмотрении у парламента. Однако, очевидно, в скором будущем эта инициатива будет принята.
Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас будем обсуждать в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов,
– констатировала Нэнси Фезер.
Кроме того, глава МВД подчеркнула, что Берлин "чрезвычайно пристальный" по отношению к сторонникам палестинского террористического ХАМАС в Германии. Как отметила Фезер, любой сторонник этой группировки будет отвечать перед законом по всем строгим нормам.
Заметим, что на днях действия ХАМАС комментировала также госпожа министер иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она заявила, что террористы из этой организации пытаются загнать "клин ненависти" в мировое сообщество, о чем сообщало издание Tagesspiegel.
В то же время ситуация на Ближнем Востоке не кажется, что становится лучше. Градус напряжения продолжает расти. Армия Израиля готовится к проведению наземной операции в секторе Газа, однако вынуждена ее откладывать из-за определенных стратегических соображений.