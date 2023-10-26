У середу, 25 жовтня, з відповідно заявою стосовно цього виступила пані міністер внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Сталося це після зустрічі з послом Ізраїлю Роном Просором.
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Антисеміти не отримуватимуть німецькі паспорти
Зі слів посадовиці зрозуміло, що поки законопроєкт про заборону видачі паспортів антисемітам лише на розгляді в парламенту. Однак, вочевидь, у недалекому майбутньому цю ініціативу буде ухвалено.
Наш проєкт нового закону про громадянство, який ми зараз будемо обговорювати в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів,
– констатувала Ненсі Фезер.
Окрім того, голова МВС наголосила, що Берлін "надзвичайно пильний" стосовно прихильників палестинського терористичного ХАМАС у Німеччині. Як зазначила Фезер, будь-який прибічник цього угрупування буде відповідати перед законом за усіма суворими нормами.
Зауважимо, що цими днями дії ХАМАС коментувала також пані міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона заявила, що терористи з цієї організації намагаються загнати "клин ненависті" у світову спільноту, про що повідомляло видання Tagesspiegel.
Водночас ситуація на Близькому Сході не видається, що стає кращою. Градус напруги продовжує зростати. Армія Ізраїлю готується до проведення наземної операції у Секторі Гази, однак змушена її відкладати через певні стратегічні міркування.