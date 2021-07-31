Вслед за Турцией: масштабные лесные пожары вспыхнули в соседней Греции
Источник:Kathimerini
В Греции, где столбики термометров показывают до +40 градусов, массово вспыхнули лесные пожары. В общем спасатели получили информацию о 46 ячейках возгораний.
К борьбе с огнем привлекли пожарных и спасателей со всей страны.
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В некоторых местах пожары вспыхивают повторно. К примеру, в районе Ахаия вблизи Зирии, где 26 июля уже тушили лесной пожар, вновь возникло возгорание. Власть из соображений предосторожности начала эвакуацию людей.
Пожары ликвидируют:
- более 730 пожарных,
- более 300 машин,
- 3 вертолета,
- 4 самолета.
К счастью, большинство очагов возгорания удалось потушить на начальной стадии. Полиция устанавливает причины пожаров. Ранее греческие власти предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий из-за жары. Температура в Афинах достигла 40 градусов.
В Греции борются с пожарами: смотрите видео
Что происходит в Греции / Фото Kathimerini
Власти эвакуируют людей из Греции / Фото Kathimerini
Добавим, что соседняя Турция также страдает от масштабных лесных пожаров. По состоянию на 31 июля пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Огонь уже унес жизни 5 человек, в том числе и спасателей.