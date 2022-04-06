Греция объявила 12 сотрудников посольства России персонами нон грата

6 апреля 2022 , 13:20
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Источник:

МИД Греции

На этой неделе ряд европейских стран объявили о выдворении дипломатов России. Греция тоже приняла такое решение.

Так, Министерство иностранных дел страны объявило 12 дипломатов и консулов ​​России персонами нон грата.

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Греция объявила 12 дипломатов России персонами нон решетки

Греция присоединилась к списку и стала 17 страной мира, выдворившими дипломатов России на фоне русско-украинской войны.

Они были объявлены нежелательными в соответствии с положениями Венской конвенции по дипломатическим вопросам 1961 года и Венской конвенции по консульским вопросам 1963 года,
– говорится в сообщении.

Представители МИД добавили, что о соответствующем решении уже проинформировали российского посла в Греции Андрея Маслова.

Какие еще страны выслали российских дипломатов

  • Литва
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Дания
  • Швеция
  • Испания
  • Польша
  • Чехия
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Ирландия
  • Эстония
  • Латвия
  • Словения
  • Румыния

В общей сложности с начала российской агрессии на территории Украины было выслано 239 сотрудников российских посольств.

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Автор: Марта Касіянчук