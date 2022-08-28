российский С-300 для турецких истребителей: греческие СМИ ответили на обвинение

Турция обвинила Грецию в том, что греческие системы ПВО С-300 преследовали турецкие истребители. У греческих СМИ появился ответ, якобы Турция продолжает свои провокации.

В Греции заявляют, что турецкие F-16 были перехвачены

В греческом издании NewsIT назвали сообщение CNN Turk о преследовании турецких истребителей F-16 – утечкой информации из Министерства обороны Турции.

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Издание предполагает, что Турция хочет создать напряженность, направленную против международного общественного мнения и особенно против США, которые из-за С-400 ввели против них санкции.

. В 2020 году США ввели санкции против Турции, которая приобрела российские зенитные ракетные системы С-400. Несмотря на санкции, в Турции решили продолжить покупать системы С-400.

Сообщается, что утечку информации из Минобороны Турции, вероятно, хотят представить в качестве аргумента, что Греция обладает технологиями, аналогичными российским ПВО С-300, которые она якобы использует против союзников по НАТО.

Греческие СМИ пишут, что две пары турецких истребителей F-16 23 августа вошли в Афинский регион полетной информации (РПИ) без представления плана полета.

Отмечается, что истребители нарушили национальное воздушное пространство. Первые два F-16 пролетели над островом Дивуния на высоте 27 тысяч фунтов, через три минуты еще два турецких F-16 пролетели над шхерой Камилониси.

Греческие журналисты заявляют, что турецкие истребители не выполняли свою миссию, а составляли карту баз С-300 на Крите.

Эти пролеты, а также происходившие в этот момент воздушные бои были отвлечением от основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было составление карты базы С-300 на Крите, и для этого пара F-16 должна была действовать восточнее Карпатоса с конечной целью на Крите, для поиска позиций С-300.

– говорится в материале.

Издание сообщает, что два турецких истребителя не выполнили свою миссию, поскольку были перехвачены греческими истребителями.

Ранее CNN Turk сообщало, что турецкие истребители F-16 были заблокированы греческими системами ПВО С-300 в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Журналисты, посылая на ВВС Турции, сообщили, что инцидент не совместим с духом союзничества, назвав это "враждебным актом".

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