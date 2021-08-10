"Друг познается в беде": Греция и Турция восхищаются трудом украинских спасателей

Украинские спасатели в Греции и Турции помогают обуздать пожары. В частности 100 спасателей 9 августа в Северной Эвии, что в Греции, тушили часть пожара, который достигал 8 тысяч метров.

Спасатели тушили пожар вблизи населенного пункта Гувес. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция и Турция благодарят Украину за помощь.

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Украинские спасатели тушат пожары в Греции и Турции

100 спасателей, которые составляют сводный отряд ГСЧС, 9 августа тушили пожары на территории Северной Эвии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поделился отзывами иностранных политиков о поступке Украины:

он процитировал слова Фатиха Дюзгюна, турецкого пилота-координатора пожарных самолетов, которые прибыли из Украины: "Настоящий друг познается в беде. Мы благодарим дружественную страну Украину и ее народ за поддержку. Турция всегда поддерживала Украину, и Украина сегодня с Турцией. Сотрудничество между двумя странами всегда будет продолжаться";

Аргирис Лиаскос, мэр наиболее пострадавшего порта Мантуди на острове Эвия (там бушуют крупнейшие пожары), отметил: "Нам неоценимо помогли 200 пожарных из Украины и Румынии, которые после прибытия зашли прямо в худшее пламя. Они работали без остановки целые сутки, пока все не потушили. Если бы не они, все бы сгорело. Мы им обязаны".

Это Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. И это разрыв шаблона российской пропаганды. Есть все основания гордиться Украиной каждый день, но в эти дни – особенно,

– пояснил Кулеба.

Украинские спасатели помогают обуздать пожары в Греции / Фото ГСЧС Украины

Украинские спасатели помогают тушить пожары за рубежом: коротко