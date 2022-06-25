Грехи потащили в землю: патриарх Кирилл упал посреди литургии – эпическое видео

Российский патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске. В РПЦ уже успели объяснить казус, а сам патриарх говорит, что законы физики никто не отменял. Мы соглашаемся – грехи тянут к земле.

Соответствующее видео было опубликовано российскими телеграм-каналами. Отмечается, что Кирилл ударился спиной о ребро кафедры. В РПЦ уже отреагировали и объяснили, почему произошел казус.

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По словам Кураева, подхватить Кирилла "не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни епископы, стоящие рядом".

Патриарх ударился спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции,

– говорится в сообщении Андрея Кураева.

Однако он наконец заявил, что виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет притрагиваться к себе и поддерживать на лестнице.

Момент падения патриарха попал на видео

Соответствующие кадры из эфира приближенного к РПЦ российского телеканала "Союз", камера которого зафиксировала падение Кирилла, разлетелись в сети и телеграм-каналах. Конечно, с сайта канала видео быстро удалили.

Патриарх говорит, что падение ничего не значит

Со временем на падение отреагировал и сам патриарх. Говорит, это ничего не значит, а упал он из-за законов физики, а потому что пол был мокрый после освящения.

То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился,

– сказал патриарх Кирилл.

Кара для Кирилла

В сети шутят, что это и есть кара Божья. Ведь московский патриарх Кирилл не перестает оправдывать массовые убийства украинцев. На прошлой неделе он снова заявил, что оккупанты защищают Россию. Мол, захватчиками двигает внутреннее нравственное чувство.

Ибо они руководствуются не деньгами или приказами руководства, а истинной мотивацией их является православное воспитание.

Кстати, недавно Великобритания наложила ограничения для патриарха Кирилла. В русской церкви это называют попытками запугать их патриарха или заставить его отказаться от своих слов.

Ранее УПЦ МП хотела привлечь Кирилла к церковному суду. Для этого священники собирали подписи под обращением к Собору Настоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха.

Кирилл обожает Путина

Патриарх Кирилл поддерживает Путина с тех пор, как он занял самый святой пост в стране – в 2009 году.

В 2012 году Кирилл тоже обожал Путина и назвал его правление "чудом Божьим", которое положило конец экономическим потрясениям 1990 годов.

Патриарх уже давно окружен слухами о связях с КГБ советских времен, где также работал Путин, и обвинениями в расточительном образе жизни.

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