Греко-католики будут праздновать недвижимые праздники по-новому: как это будет происходить

Украинская греко-католическая церковь переходит на новый стиль с 1 сентября 2023 года. Таким образом, все недвижимые праздники будут отмечать по новым датам.

Речь идет не только о праздновании Рождества, ведь это комплексная реформа. Об этом рассказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, передает 24 Канал.

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Дата "недвижимых" праздников сместится

Все "недвижимые праздники", имеющие конкретную дату, будут отмечать по новому календарю, начиная с 1 сентября 2023 года. Рождество в 2023 году УГКЦ будет праздновать 25 декабря, а не 7 января 2024 года.

Менять дату только одного праздника – это против любых литургических правил. Литургическая реформа касается всех праздников. Нужно будет настроиться на новый порядок их празднования. К примеру, воду будут освящать 6 января,

– рассказал Святослав.

Праздники, связанные с Пасхой, оставят без изменений

Однако глава УГКЦ отметил, что так называемую пасхалию оставили без изменений. Речь идет о праздниках, связанных с Пасхой. Церковный календарь имеет 2 цикла, то есть 2 вида праздников. Движимые праздники отмечают по лунному календарю.

Однако Святослав объяснил, как поступать тем приходам или единичным общинам, которые пока не готовы к такому шагу. Для них оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года.

Он подытожил, что в УГКЦ пытались сделать все для того, чтобы календарная реформа была органической – чтобы ни к чему не принуждать прихожан.