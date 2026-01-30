Ситуацию с Гренландией могут использовать для захвата украинских территорий, –Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что ситуация вокруг Гренландии может стать прецедентом для оправдания оккупации территорий, в частности украинских.
- Глава государства подчеркнул, что Украина должна рассчитывать на собственные силы, поскольку не является членом НАТО, и выразил надежду на дипломатическое решение ситуации США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг Гренландии может быть использована как прецедент для оправдания оккупации других территорий. Он также акцентировал внимание на ситуации в Украине.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что заявил Зеленский о Гренландии?
По словам главы государства, события вокруг Гренландии создают опасный сигнал, который в будущем может служить основанием для де-юре признания захвата чужих территорий.
Зеленский отметил, что внимательно следит за развитием ситуации, поскольку она может иметь прямые последствия для Украины. Президент также обратил внимание на участие военных сил НАТО в поддержке Дании, подчеркнув, что Украина не входит в Альянс и вынуждена рассчитывать прежде всего на собственные возможности защиты.
Ранее Зеленский выражал надежду, что Соединенные Штаты урегулируют ситуацию вокруг Гренландии дипломатическим путем, а также призвал Европу усиливать собственную безопасность. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом противодействия угрозам, в частности в морской сфере.
Что известно о ситуации в Гренландии?
Трамп размышляет над предложением заплатить жителям Гренландии по миллиону долларов за согласие на присоединение к США. Обсуждается соглашение, согласно которому Дания может передать США небольшие участки гренландской территории для военных баз.
Джей Ди Вэнс заявил, что США защищают Гренландию и имеют право на ее ресурсы, поддерживая политику Дональда Трампа. Трамп анонсировал основу соглашения по Гренландии с доступом США и Европы к добыче полезных ископаемых и сотрудничества в противоракетной обороне.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что вопрос суверенитета страны является красной линией, о которой нельзя говорить с США. В то же время он поддержал идею усиления военного присутствия НАТО в Гренландии.