Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что заявил Зеленский о Гренландии?
По словам главы государства, события вокруг Гренландии создают опасный сигнал, который в будущем может служить основанием для де-юре признания захвата чужих территорий.
Зеленский отметил, что внимательно следит за развитием ситуации, поскольку она может иметь прямые последствия для Украины. Президент также обратил внимание на участие военных сил НАТО в поддержке Дании, подчеркнув, что Украина не входит в Альянс и вынуждена рассчитывать прежде всего на собственные возможности защиты.
Ранее Зеленский выражал надежду, что Соединенные Штаты урегулируют ситуацию вокруг Гренландии дипломатическим путем, а также призвал Европу усиливать собственную безопасность. Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом противодействия угрозам, в частности в морской сфере.
Что известно о ситуации в Гренландии?
Трамп размышляет над предложением заплатить жителям Гренландии по миллиону долларов за согласие на присоединение к США. Обсуждается соглашение, согласно которому Дания может передать США небольшие участки гренландской территории для военных баз.
Джей Ди Вэнс заявил, что США защищают Гренландию и имеют право на ее ресурсы, поддерживая политику Дональда Трампа. Трамп анонсировал основу соглашения по Гренландии с доступом США и Европы к добыче полезных ископаемых и сотрудничества в противоракетной обороне.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что вопрос суверенитета страны является красной линией, о которой нельзя говорить с США. В то же время он поддержал идею усиления военного присутствия НАТО в Гренландии.