Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що заявив Зеленський про Гренландію?
За словами глави держави, події довкола Гренландії створюють небезпечний сигнал, який у майбутньому може слугувати підставою для де-юре визнання захоплення чужих територій.
Зеленський зазначив, що уважно стежить за розвитком ситуації, оскільки вона може мати прямі наслідки для України. Президент також звернув увагу на участь військових сил НАТО в підтримці Данії, підкресливши, що Україна не входить до Альянсу й змушена розраховувати передусім на власні можливості захисту.
Раніше Зеленський висловлював сподівання, що Сполучені Штати врегулюють ситуацію навколо Гренландії дипломатичним шляхом, а також закликав Європу посилювати власну безпеку. Він наголосив, що Україна готова ділитися досвідом протидії загрозам, зокрема в морській сфері.
Що відомо про ситуацію у Гренландії?
Трамп розмірковує над пропозицією заплатити жителям Гренландії по мільйону доларів за згоду на приєднання до США. Обговорюється угода, згідно з якою Данія може передати США невеликі ділянки гренландської території для військових баз.
Джей Ді Венс заявив, що США захищають Гренландію та мають право на її ресурси, підтримуючи політику Дональда Трампа. Трамп анонсував основу угоди щодо Гренландії з доступом США та Європи до видобутку корисних копалин і співпраці в протиракетній обороні.
Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що питання суверенітету країни є червоною лінією, про яку не можна говорити зі США. Водночас він підтримав ідею посилення військової присутності НАТО в Гренландії.