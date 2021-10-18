Грета Тунберг неожиданно вышла на сцену и спела хит 80-х: яркое видео
18 октября 2021 , 10:41Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в гала-концерте, проходящем в рамках акции Climate Live. Там она исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up.
Яркое видео выступления девушки обнародовали в социальных сетях.
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Тунберг прокомментировала выступление
Грета Тунберг отметила, что этой песней хотела показать, что экоактивисты по большей части – подростки, которые могут петь и шутить друг с другом, а не просто злые дети, как их часто пробуют изобразить средства массовой информации.
Что известно о Грете Тунберг
- Грета Тунберг стала известной экоактивисткой в 16 лет. Она выступила с гневной речью на саммите ООН по климату.
- Девушка говорила весьма эмоционально и обвинила мировых лидеров в "краже детства", ведь они думают только о деньгах.
- Тунберг часто устраивала протесты. В 2019 году журнал Time назвал Грету человеком года. Впоследствии ее номинировали на Нобелевскую премию мира.