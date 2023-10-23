Грета Тунберг поддержала людей в Секторе Газа: как отреагировало минобразования Израиля

Эко-активистка Грета Тунберг встала на защиту людей, страдающих в результате бомбардировок Сектора Газы. После этого министерство образования Израиля изъяло упоминания о ней из учебных пособий.

Обнародовала гражданка Швеции соответствующий пост 21 октября. Минобразования отреагировало на это уже на следующий день, заявив, что Тунберг не поддержала израильтян после того, как ХАМАС выпустил по их стране тысячи ракет.

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Тунберг и Израиль: что известно о скандале

Заметим, что на резонансной фотографии Грета не одна. Рядом – другие активисты, держащие плакаты с лозунгами: "Свободная Палестина", "Этот еврей поддерживает Палестину".

"Неделя 270. Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", – говорится в сообщении.



Грета Тунберг поддержала палестинцев и людей в Секторе Газа / Фото из инстаграма активистки

По состоянию на 13:00, 23 октября это фото лайкнуло около 680 тысяч пользователей инстаграма.

В то же время, в заявлении минобразования Израиля говорится, что после публикации этой фотографии активистка не может быть достойным образцом. Потому и упоминание о ней убрали из всех учебных материалов.

ХАМАС является террористической организацией, которая убила 1 400 невинных израильтян, в том числе детей, женщин и пожилых людей, и похитила более 200 человек в Сектор Газа. Позиция Тунберг лишает ее права быть примером для подражания,

– цитирует издание Ynet заявление ведомства.

Стоит отметить, что действительно в инстаграме или соцсети X нет ни слова от активистки о запуск тысяч ракет по Израилю со стороны ХАМАС 7 сентября. В результате этого обстрела погибло немало гражданских, а Тель-Авив объявил о начале боевых действий против террористов.

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Вместе с тем Израиль на протяжении этого времени блокировал возможность эвакуации гражданских из Сектора Газа, что критиковали, в частности, украинские власти. Как известно, в этой зоне находится несколько сотен украинцев.