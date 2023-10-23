Опублікувала громадянка Швеції відповідний пост 21 жовтня. Міносвіти відреагувало на це уже наступного дня, заявивши, що Тунберг не підтримала ізраїльтян після того, як ХАМАС випустив по їхній країні тисячі ракет.

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Тунберг і Ізраїль: що відомо про скандал

Зауважимо, що на резонансній світлині Грета не одна. Поруч – інші активісти, що тримають плакати з гаслами: "Вільна Палестина", "Цей єврей підтримує Палестину".

"Тиждень 270. Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх постраждалих цивільних осіб", – йдеться у дописі.



Грета Тунберг підтримала палестинців та людей у Секторі Гази / Фото з інстаграму активістки

Зверніть увагу! Станом на 13:00, 23 жовтня цю світлину уподобало близько 680 тисяч користувачів інстаграму.

Водночас у заяві міносвіти Ізраїлю йдеться про те, що після публікації цієї світлини активістка не може бути гідним взірцем. Тому й згадку про неї прибрали з усіх навчальних матеріалів.

ХАМАС є терористичною організацією, яка вбила та вбила 1 400 невинних ізраїльтян, зокрема дітей, жінок і людей похилого віку, і викрала понад 200 осіб до Сектора Гази. Позиція Тунберг позбавляє її права бути прикладом для наслідування,

– цитує видання Ynet заяву відомства.

Варто зазначити, що, справді, в інстаграмі чи соцмережі X немає жодного слова активістки про запуск тисяч ракет по Ізраїлю з боку ХАМАС 7 вересня. Внаслідок цього обстрілу загинуло чимало цивільних, а Тель-Авів оголосив про початок бойових дій проти терористів.

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Разом з тим Ізраїль упродовж цього часу блокував можливість евакуації цивільних зі Сектору Гази, що критикувала, зокрема, українська влада. Як відомо, у цій зоні перебуває декілька сотень українців.