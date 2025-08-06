Россия под руководством Владимира Путина совершила много ужасных поступков в отношении Украины и других государств, которые свидетельствуют о том, что руководство страны-агрессора имеет определенные психологические проблемы. Однако психологический портрет российского диктатора был составлен задолго до того, как он совершил полномасштабное вторжение в нашу страну.

Об этом рассказал 24 Каналу Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат пяти созывов Григорий Омельченко, отметив, что именно он впервые указал на психологические проблемы главы Кремля. Омельченко отметил, что предсказал многие поступки Путина в отношении Украины.

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Какие психологические диагнозы могут быть у Путина?

Генерал-лейтенант СБУ в отставке отметил, что первым в апреле 2017 года опубликовал исследование, которое базировалось на выводах психологов и психиатров двух психиатрических институтов Западной Европы. Статья называлась "Психопатия, шизофрения, мания величия, педофилия и все, что известно о диагнозах Путина".

Я первым обнародовал психологический портрет Путина, указав на его черты характера и отклонения в психике, сделав его с помощью своих друзей из Института психиатрии в Западной Европе и моих коллег по Парламентской ассамблее Совета Европы, когда я был членом ПАСЕ в 2006 – 2010 годах,

– подчеркнул Герой Украины.

Он напомнил, что тогда понял и увязал вещи, которые творились в России, когда Путин был премьер-министром, но оставался первым лицом, а президентом был Дмитрий Медведев (2008 – 2012 годы).

О событиях, которые были связаны с военной агрессией России против Грузии, я предупредил еще за полгода на сессии Парламентской ассамблеи,

– подчеркнул экс-нардеп.

Затем, по его словам, он понял, что после агрессии России против Грузии на очереди будет Украина. Омельченко даже сказал, выступая на сессии ПАСЕ, на международных форумах в 2009 году, что в течение пяти лет Россия нападет на Украину. Начнет с аннексии Крыма, как она действовала в Грузии.

Если сделать выводы – Путин является психопатом с признаками шизофрении. У него явные признаки педофилии, мания величия, мания страха преследования, огромный нарциссизм. Он считает, что во всем прав, на него возложена миссия и т.д,

– подчеркнул Григорий Омельченко.

Если, по мнению генерала-лейтенанта СБУ в отставке, сравнить психологические портреты, черты характера четырех диктаторов или правителей с признаками явного диктаторства и авторитаризма – Гитлера, Сталина, Путина и Трампа, то по выводам психологов, психиатров, психофизиономистов, искусственного интеллекта, они похожи примерно на 85 – 90%.

Он добавил, что по таким чертам характера, как мания величия, мания преследования, возложение на них какой-то божественной миссии, нарциссизм, их психологические портреты совпадают примерно на 98 – 99%. Поэтому, по словам Омельченко, история повторяется, в частности, в отношении диктаторов.

Напомним, что по мнению психолога Елены Шершневой, Владимир Путин продемонстрировал типичное поведение психопата, когда в декабре 2024 года предложил провести циничный эксперимент с применением ракеты "Орешник". По ее словам, у главы Кремля полностью отсутствует любая эмпатия, общечеловеческие ценности, однако есть заинтересованность в проведении "циничных и жестоких экспериментов".