В Лубенской общине Полтавской области попрощались с погибшим солдатом Григорием Партолой. Защитник погиб еще в конце 2024 года в Донецкой области. До того имел опыт на других направлениях.

У мужчины остались две дочери, сестра и брат, родные и друзья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Лубенский городской совет.

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Что известно о погибшем защитнике?

Представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что солдат Партола Григорий Алексеевич погиб 28 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Берестки Донецкой области.

Защитник родился 17 августа 1971 года в селе Хитцы Лубенской общины. Он учился в неполной средней школе, а затем закончил Калайдинцевскую среднюю. В Хорольской автошколе получил профессию водителя. Работал в колхозе.

Был заядлым рыбаком. Всегда был готов помочь друзьям, которых имел большое количество. Приветливый и трудолюбивый. И хотя не имел военного опыта, честно стал на защиту Украины, когда в том нуждалась Родина. Получил боевой опыт на Сумском и Харьковском направлениях,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, защитник служил в должности стрелка мотопехотного батальона воинской части. С ним попрощались 4 августа на Владимирской площади в Лубнах, его похоронили в родном селе.

К слову, недавно во время прохождения военной службы в результате ракетного удара погиб военный из Киевской области Андрей Фролов. У него остались жена, а также двое сыновей. С ним тоже попрощались 4 августа.