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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гримчак впервые прокомментировал свое возможное назначение на место Жебривского

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Юрий Гримчак
Юрий Гримчак / Фото из открытых источников

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должность главы Донецкой ОГА.

11 июня председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания на должности.

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13 июня заявление одобрил Кабмин и соответствующий указ об увольнении подписал Президент Петр Порошенко.

После увольнения Жебривского в СМИ появилась информация, что должность председателя Донецкой ОГА может занять нынешний заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

Вечером 14 июня заместитель министра прокомментировал свое вероятное назначение в эфире "5 канала".

На вопрос ведущего: "Надо говорить "Добрый вечер, господин председатель военно-гражданской администрации Донецкой области?" Грымчак широко улыбнулся и ответил: "Нет, решение принимает Президент и такого решения нет".

Он заверил, что не знает, "что такое источники в АП" и откуда они взяли эту информацию.

Насколько я понял, там источники в АП сказали, что это так. Но я не знаю, что такое источники в АП. Это для меня загадка. Потому что у меня источников в АП нет. На сегодня такого решения нет. Правильно – кто будет председателем не ВГА, а председателем Донецкой ОГА – председатель ОГА автоматически становится председателем ВГА,
– объяснил Гримчак.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Донецка Павел Жебривский Юрий Гримчак
Источник: 24 Канал
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