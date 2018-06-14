Гримчак вперше прокоментував своє можливе призначення на місце Жебрівського

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак прокоментував інформацію про своє можливе призначення на посаду голови Донецької ОДА.

11 червня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що вирішив подати у відставку після трьох років перебування на посаді.

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13 червня заяву схвалив Кабмін та відповідний указ про звільнення підписав Президент Петро Порошенко.

Після звільнення Жебрівського у ЗМІ з’явилась інформація, що посаду голови Донецької ОДА може зайняти теперішній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

Ввечері 14 червня заступник міністра прокоментував своє ймовірне призначення в ефірі "5 каналу".

На запитання ведучого: "Треба казати "Добрий вечір, пане голово військово-цивільної адміністрації Донецької області?" Гримчак широко усміхнувся і відповів: "Ні, рішення приймає Президент і такого рішення немає".

Він запевнив, що не знає, "що таке джерела в АП" і звідки вони взяли цю інформацію.

Наскільки я зрозумів, там джерела в АП сказали, що це так. Але я не знаю, що таке джерела в АП. Це для мене загадка. Бо у мене джерел в АП нема. На сьогодні такого рішення немає. Правильно – хто буде головою не ВЦА, а головою Донецької ОДА – голова ОДА автоматично стає головою ВЦА,

– пояснив Гримчак.