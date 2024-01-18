Если докажут все факты: Гринкевича могут осудить более чем на 10 лет
Дело скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича продолжают расследовать. В ГБР рассказали, какое наказание его может ожидать.
Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что так называемый поставщик Минобороны, поставлявший необходимые вещи по завышенным ценам, может быть приговорен к лишению свободы на 10 лет. Кроме того, 18 января суд изберет ему меру пресечения.
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Гринкевич находится и в СИЗО
Игорь Гринкевич находится в СИЗО после того, как был задержан на попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов. Уже там он получил еще одно подозрение в мошенничестве и участии преступной организации.
Это строгие такие статьи достаточно: 255 и 190. Но такие подозрения также получили еще 4 причастных к этой сделке из Минобороны, касавшейся закупки одежды и белья для ВСУ,
– объяснила представительница ГБР.
Правоохранители установили, что организацию создали, чтобы присваивать бюджетные деньги, выделяемые на закупки белья для военных. Предприятия Гринкевича в мирное время занимались строительством и не могли удовлетворять эти потребности Минобороны. Следователи также будут работать над тем, чтобы узнать, как им вообще удалось получить эти договоры, и кто в оборонном ведомстве может быть причастен к этим схемам.
Продолжаются проверки
В ГБР устанавливают, кто еще может быть причастен к этому делу. Сапьян рассказала, что точно проверят тех, кто делал заказ этим фирмам, и кто в результате принимал уже окончательный вариант этого заказа, когда он в виде одежды и белья прибывал на склады ВСУ.
Если все факторы будут доказаны, Гринкевичу грозит 10 лет заключения.
Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича
- Министерство обороны подало в ГБР заявление о признании потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с Игорем Гринкевичем. В то же время ведомство объявило в Prozorro новый конкурс по поставке продуктов для ВСУ. ГБР получило доказательства о поставках для ведомства низкокачественных товаров. Речь идет о подписанных 23 февраля 2023 года контрактах компаний "Строительная компания Ситиград", "Трейд лайнс ритейл", "Строительный альянс Монтажпроект".
- Контракты с вышеупомянутыми компаниями нанесли Министерству обороны материальный ущерб на общую сумму более 934 миллионов гривен, свидетельствуют данные ГБР
- В частности, в ведомстве отметили, что во избежание сложностей с пищевым обеспечением 16 января Минобороны объявило в Prozorro другой конкурс на заключение контракта по поставке питания для ВСУ по процедуре прямых договоров.