Был ли целесообразен отказ Украины от самолетов Gripen: объяснение летчика-инструктора
Швеция была готова предоставить Украине собственные истребители Gripen. Однако процесс остановился, ведь Украина признала, что одновременное освоение двух видов новых самолетов будет слишком сложным.
Впрочем, правительство Швеции готово продолжать переговоры о передаче самолетов в перспективе. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему было принято решение о временном отказе от "Грипенов".
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Целесообразен ли был отказ от самолетов Gripen
Швеция готова в будущем передать Украине истребители Gripen. Собственно, ранее этот процесс уже начался, однако его временно приостановили. В министерстве обороны Швеции объяснили, что Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, потому что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком трудно.
Речь идет не просто о получении самолетов, но и о длительном обучении пилотов.
С точки зрения целесообразности – однозначно лучше иметь один истребитель. Почему выбрали именно F-16? Потому что он может выполнять как минимум 4 функции: истребителя, перехватчика, бомбардировщика и штурмовика. Это 4 в 1. Пилотов лучше учить на один самолет, рассчитывая, что летный состав будет выполнять боевые задачи на этом самолете годами,
– объяснил Роман Свитан.
Кроме того, для новых самолетов необходима подготовка инженерно-технического состава, отбор будущих пилотов, обучение курсантов и тому подобное. То есть процесс освоения новых истребителей – это очень долгий и сложный процесс.
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"Если у нашего командования есть уверенность в том, что мы в конце концов получим 200 самолетов, то принято правильное решение. Никакие другие самолеты нам тогда не будут нужны, в том числе и советские. Но если нет уверенности, что мы получим 200 самолетов или точно известно, что у нас будет недостаточное количество самолетов на первом этапе, тогда, пожалуй, стоит принять предложение шведов – Gripen нам точно не помешают", – отметил летчик-инструктор.
Конечно, получение еще одного вида истребителей потребует больших затрат, придется искать больше летчиков. Впрочем, на Gripen летать легче, чем на тех же F-16.Обратите внимание! Ранее президент Украины Владимир Зеленский настаивал на начале обучения пилотов на истребителях Gripen. Впрочем, именно в правительстве Швеции назвали это решение нецелесообразным, ведь оно усложнит переход Воздушных сил на новые самолеты, то есть F-16.
Однако добавим, что взамен правительство Швеции решило предоставить Украине самолеты ASC 890. Они могут проводить радиоэлектронную разведку и предоставлять целеуказания истребителям F-16 или другим системам вооружения, которые могут бить по российским наземным, воздушным и морским целям.