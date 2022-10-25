"Грязная бомба" и грязная технология: как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

23 октября министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу добавил в свое резюме новый статус – телефонного террориста. Шойгу совершил серию звонков министрам обороны Турции, Великобритании, Франции и США и предупредил их о "грязной бомбе".

Идея стендапа Шойгу заключалась в том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готова ее взорвать на собственной территории, чтобы подставить Россию и спровоцировать гнев НАТО (альянс несколько раз перед этим намекал, что в случае применения россиянами неконвенционного оружия против Украины). уничтожит все ведомство Шойгу как на суше, так и в воздухе, над водой и под ней).

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Телефонные террористы

После того, как собеседники российского чиновника дали тому понять, что считают его историю блефом (соответствующие релизы стали чуть ли не сразу доступны СМИ, как и официальные комментарии НАТО), Россия не остановилась и повторила попытки, на этот раз с помощью главы Генштаба России Герасимова и министра иностранных дел Лаврова Последний даже пообещал поднять этот вопрос в ООН.

Украина расценила демарш России, как нервную попытку осуществить хоть какую-то эскалацию, опровергла все домыслы врага и пригласили проверить все упреки экспертов МАГАТЭ.

Хохма

О чем конкретно говорил Шойгу с министрами обороны стран НАТО неизвестно, однако "черновик" и фабулу разговора утром в воскресенье обнародовали пропагандистские ручные СМИ Кремля.

Текст сообщения вызывает большие вопросы. Создается впечатление, что его готовили сценаристы ток-шоу Андрея Малахова. Но нет, это РИА "Новости" – элита российских пропагандистов, реализующих информационные спецоперации авторства топовых авторов по разведке и под ее контролем и сопровождением. Дальнейшие события это показали.

То есть, имеем дело с максимумом, на что способна Россия и ее так называемая "элита", а на самом деле собрание жертв деградации. Эту ситуацию лучше всего описывает старый анекдот: "и с этой хохмой он едет в Одессу? "

По мнению пропагандистов и их кураторов, Украина готовит "грязную бомбу". Такая задача (Внимание!) поставлена перед "Восточным Горно-обогатительным комбинатом" в городе Желтые Воды и Институтом ядерных исследований НАН Украины в Киеве. Похоже, авторы просто купились на термин "обогатительный" и включили фантазию. А еще – пересмотрели "бондианы", там тоже постоянно что-то обогащают и потом хотят взорвать.

Лавров и песец Слова, доказывающие, что войну против Украины готовят идиоты, невежды и хамы

По мнению авторов заметки, первые должны что-то там обогатить (Википедия же не зря писала, что в Желтых Водах есть урановые рудники), а вторые изготовить ту же "грязную бомбу".

Но и это еще не все, далее РИА Новости пишет, что якобы Киев обратился в Лондон, чтобы тот передал Украине компоненты ядерного оружия. В случае, если с Желтыми Водами ничего не получится.

Конечно, это полная чушь, которая не выдерживает никакой критики, однако это совсем не мешает российским СМИ подхватить эту тему и раскрутить ее до уровня главной новости недели. С другой стороны, а когда и что им мешало раскручивать бред и самим в это поверить?

24 канал проанализировал, почему заявления России о "грязной бомбе" – это фейк, более того – бестолковый и провальный.

"Грязная бомба": что о ней известно

Для начала следует выяснить, что такое "грязная бомба". Начнем с того, что такого термина не существует в научной и военной среде. Это журналистский штамп времен борьбы с "Аль-Каидой". Большинство СМИ, когда говорят о "грязной бомбе", подразумевают маломощный ядерный боеприпас .

Что такое грязная бомба Это радиологическое оружие, разновидность оружия массового поражения. Маломощный ядерный боеприпас – это контейнер с радиоактивными изотопами и собственно бомбой, т.е. зарядом взрывчатого вещества При взрыве контейнер с изотопами разрушается, а радиоактивное вещество рассеивается ударной волной. Ударная волна и ветер могут разнести опасные изотопы на расстояние от нескольких кварталов до нескольких десятков километров. Число жертв может исчисляться десятками человек.



Фактически, это некий "мини-Чернобыль". Но нужно учитывать, что мощность взрывов на ЧАЭС составляла около 450 килотон в тротиловом эквиваленте, то есть в данном случае не "мини", а "мини в какой-то достаточно большой степени".

К счастью, за всю историю человечества использование "грязной бомбы" не было зафиксировано, хотя на заре атомной эры соответствующие программы имели США, Великобритания и СССР. Тем не менее, они были довольно быстро свернуты, когда выяснилось, что это оружие действует по принципу – много шума из ничего, то есть дорогой и сложной игрушкой с минимальным эффектом, то есть поражением, даже меньшим, чем от применения химического оружия (также ныне запрещенного, однако, Россия этот запрет нарушала как в Сирии, так и на территории ЕС).

Важно Может ли Россия подставить Украину с "грязной" бомбой и зачем делают такие заявления

Несколько лет на рубеже тысячелетий "грязной бомбой" пугали мировые СМИ, когда писали, что она может быть у Бин Ладена. Также засветилась здесь и Россия. в 1995 году и в центре Москвы нашли контейнер с радиоактивным Цезием-137. Его якобы похитили где-то в Челябинске чуть ли не чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым, который якобы собственноручно сообщил журналистам "НТВ" об этом контейнере.

За десять лет опальный российский олигарх Борис Березовский констатировал, что у чеченских партизан есть собственная портативная ядерная бомба, чем испугал остатки тех, кто ему еще верил.

Вновь подзабытую "пугалочку" достали из ящика только в 2022 году. Однако странного здесь ничего нет. Березовский с 2005 года заявлял, что сообщал о "бомбе" главе ФСБ Патрушеву. Сейчас Патрушев является одним из архитекторов вторжения в Украину и едва ли не главным российским "ястребом".

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Есть ли у Украины возможности создать "грязную бомбу"

Пока Украина добывает уран (в тех же Желтых Водах, например), однако, не обогащает его. У Украины нет собственного завода для обогащения "мирного атома", а потому покупает ядерное топливо у американских партнеров из Westinghouse, также до начала вторжения покупала у россиян.

Собственный завод по обогащению урана вопрос не одного дня, а многих лет. Наша страна действительно имеет соответствующие технологии (еще советские), однако это реально очень дорого (миллиарды долларов). Здесь не поможет никакой краудфандинг, даже если Притула и Стерненко снова объединятся и объявят о том, что "это время пришло".

Еще один аспект, что между "обогащениями" есть разница. Обогащение "мирного атома" – это 4-5%, а "оружейный уран" – это примерно 90% (а до этого – не забывайте о синтезе урана в плутоний). Это совсем другие технологии и деньги.

Кроме того, тайную работу подобного рода невозможно скрыть (спросите об этом у Ирана), тем более что Украина открыта для всех видов проверок и на регулярной основе работает с МАГАТЭ, в частности, по этому вопросу.

Таким образом, повторить вслед за уроженкой Киева Голдой Мейр легендарную фразу "Во-первых, у нас нет ядерного оружия, во-вторых, в случае необходимости обязательно его применим", мы не можем.

В теории "опасными изотопами" могут быть не только "классические" Уран-235 или Плутоний-239, но и менее "действенные" радионуклиды, например, упомянутый выше Цезий-137 (который еще 27 лет назад можно было спокойно найти в Москве). Он более распространен и соответственно за ним меньше контроля.В частности, этот радионуклид используется в медицине. Впрочем, в таком случае это будет скорее взрыв ради взрыва. Кроме того, радионуклиды оставляют четкий след и имеют свою "приписку". Экспертам не будет сложно выяснить происхождение материалов и ответить на вопрос "кто это сделал" и, очевидно, –не спутать с ураном или плутонием.

Также применение "грязной бомбы" ничего не меняет. оно никак не отразится на ходе войны, где Россия проигрывает и слабеет с каждым днем и теряет захваченные украинские земли.

Не забывайте, что Украина – правовое государство, придерживающееся обязательств, в частности, и Договора о нераспространении ядерного оружия (после присоединения к этой инициативе украинское ядерное оружие оказалось в России).

Важным аспектом является также то, что, в отличие от России, Украиной руководят адекватные люди, которые никогда не отдадут команду взрывать что-то "ядерное" на территории собственного государства и рисковать на десятки лет убить экологию и подорвать здоровье собственных граждан.

Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" абсурдна. Во-первых, Украина является преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет "грязных бомб" и не планируется их иметь. Во-вторых, Россия часто обвиняет других в том, что планирует сама,

– опроверг Дмитрий Кулеба русский фейк.

Что это было

Тогда возникает вопрос, а что же это, к черту, было? А это была классическая Россия. Та самая, которая накануне вторжения 24 февраля 2022 года заявляла, что ворвалась в нашу страну и начала открытый геноцид украинского народа, чтобы остановить несуществующую "украинскую ядерную программу". Впоследствии пластинку сменили на украинские биолаборатории, которые выдумали COVID-19 и другие смертельные вирусы. Их даже "находили" и показывали по "Первому каналу" и другим русским помойкам.

Уже раздались заявления о том, что Украина намерена создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. У Украины действительно есть все советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в частности, также оперативно-тактические ракеты "Точка-У", также еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров... С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, повторяю, что западные покровители могут способствовать появлению в Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу нашей стране, – заявлял Путин 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения.

Конечно, никаких заявлений о собственном ядерном оружии Украина не делала. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Совбезе ООН специально для "бестолковых" подчеркнул, что у Украины нет планов по восстановлению своего ядерного потенциала.

А еще были "украинские гуси", которые должны были переносить "генетическое оружие" и убивать исключительно россиян, причем вопреки тезису Путина об "одном народе".

А параллельно с тем Россия захватывала Чернобыльскую АЭС, штурмовала "рыжий лес" и рыла в нем траншеи, несколько раз обстреливала физико-технический институт в Харькове, где есть опасный объект. ядерная установка "Источник нейтронов". Россия захватила Запорожскую АЭС и взяла в заложники весь персонал станции, кроме того, разместила там военную технику и регулярно обстреливала опасный объект, подвергая миру "новую Фукусиму".

Что делали оккупанты в "рыжем лесу" - смотрите видео:

Россия намеренно строила маршруты полетов своих ракет над другими украинскими АЭС, хорошо зная, что российское высокоточное оружие – отнюдь не надежное и не высокоточное.

Вспомните также ядерные угрозы Путина и постоянные вбросы о "Посейдонах", "Сарматах", атомных поездах и другом радиоактивном пепле. А еще были заявления о подготовке "киевского режима" к "провокации" с химическим оружием…

О чем это говорит? Только о том, что кто-то заигрался. Крикам "волки" уже никто не верит, а план "эскалация ради деэскалации" провалился — мир давно понял, что есть Россия, а потому не отойдет от своего курса на победу Украины.

Реакция мира на русские попытки ядерного шантажа выглядит примерно так / Скриншот

Ни мобилизация, ни атаки на гражданскую инфраструктуру и попытки спровоцировать в Украине гуманитарную катастрофу, ни ядерный шантаж россиянам не помогут. Доказательством тому является жесткая и решительная реакция мероприятия на попытки Кремля рассказать о "грязной бомбе". Россия сама себя гонит в пропасть. Пусть так и будет.

Россия нагнетает истерию из-за "грязной бомбы" – смотрите видео: