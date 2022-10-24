МАГАТЭ присылает в Украину экспертов из-за заявлений Шойгу о "грязной бомбе"

Украина обратилась в МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты. Таким образом, можно официально засвидетельствовать, что наша страна не готовит никаких "грязных бомб".

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На предложение Украины согласился глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Украине нечего скрывать

На фоне сказок Сергея Шойгу о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Рафаэлем Гросси и призвал его отправить экспертов в Украину, чтобы те засвидетельствовали ложь россиян. Дипломат подчеркнул, что Украине нечего скрывать.

В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать,

– подчеркнул Кулеба.

Что такое "грязная бомба"

Фактически – это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и он распыляется ударной волной. Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

Источник: Spravdi Фактически – это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и он распыляется ударной волной. Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.Источник: Spravdi

Москва обвиняет Украину в якобы подготовке "грязной бомбы"

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании и пожаловался, что якобы Украина готовится использовать "грязную бомбу".

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что такие выдумки Кремля могут означать лишь то, что они уже все подготовили для того, чтобы осуществить очередной теракт и сейчас готовят почву для этого.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отметили, что такие выдумки Шойгу направлены на запугивание Запада и уменьшение военной поддержки Украины, мол, Запад уже давно понимает, что такие заявления Кремля выглядят скорее как анонс собственных действий. Поэтому Шойгу решил воспользоваться неким "авторитетом России", начав истерию о "грязной бомбе".

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