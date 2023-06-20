В Минобороны резко ответили России на вброс о "грязной бомбе": зачем оккупанты создали фейк

Министерство обороны Украины отреагировало на очередные вбросы и манипуляции кремлевской пропаганды. Киев опроверг русский фейк и объяснил тактику врага.

Обвинения России в чужой адрес по созданию "грязных бомб" ничтожны. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

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Россиянам жестко указали на их место

В оборонном ведомстве напомнили, что Москва совершала подобные безосновательные обвинения осенью 2022 года. Это происходило именно в тот момент, когда оккупанты терпели поражение от ВСУ на фронте вокруг Херсона.

Киев также подчеркнул, что именно Россия безосновательно и неспровоцированно ворвалась в Украину. Во время полномасштабного вторжения в 2022 году россияне захватили ЧАЭС и ЗАЭС. Более того, захватчики размещали в украинских атомных электростанциях боеприпасы и оружие, а также вели обстрелы с их территорий.

Кроме этого, российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, тем самым создав гуманитарную и экологическую катастрофу. А еще россияне пытали и казнили украинских военнопленных, обстреливали населенные пункты Украины и организовывали массовые убийства гражданских.

Оккупированная Запорожская АЭС до сих пор используется россиянами как фактор шантажа,

– говорится в сообщении.

Зачем оккупанты повторяют фейки

Как объяснило Минобороны, Кремль таким образом хочет отвлечь внимание от своих очевидных поражений на фронте. Также российские власти пытаются вызвать у западных союзников недоверие к Украине.

В ведомстве подчеркнули, что если Россия говорит об опасности войны от кого-то, то она ее развязывает сама. А когда россияне говорят о "грязной бомбе", существует реальная угроза ее применения оккупантами.

Впрочем, Минобороны заверило, что оно вместе с другими ведомствами и военными администрациями оценивает все сценарии и риски, а также принимает соответствующие меры по противодействию угрозам со стороны страны-агрессора.

Как отреагировали на российский фейк наши чиновники