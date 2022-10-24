Чего хотел добиться Шойгу своими звонками о "грязной бомбе": подробный анализ ISW

Сергей Шойгу обзванивает западных министров обороны c нелепым заявлениtм о том, что Украина якобы готовит провокацию с применением "грязной бомбы". Эксперты считают, что это делается для запугивания западных партеров, которые помогают Украине.

По мнению экспертов из Института изучения войны, звонки Шойгу и его фейки о "грязной бомбе", скорее всего, направлены на запугивание Запада, чтобы страны сократили или ограничили поддержку Украины.

К теме Не поверили: Франция, Турция и Великобритания отреагировали на звонок Шойгу

Зачем России фейки о "грязной бомбе"

Чушь Шойгу о грязной бомбе радостно распространяют российские пропагандисты. Военные эксперты и украинские политики засуетились, поскольку когда Россия в чем-то обвиняет Украину, это означает, что она готовит это сама.

В Кремле отлично понимают, что украинская сторона и международные лидеры понимают такие заявления, как "предупреждение". Поэтому, разжигая страх этой латентной угрозой, министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, стремился замедлить или приостановить военную помощь Запада Украине и возможно ослабить альянс НАТО.

Кремль вряд ли готовит неизбежную атаку грязной бомбой под ложным флагом. Заявления Шойгу продолжают давнюю российскую информационную кампанию. Кремль неоднократно заявлял, что западные государства помогут Украине провести фальшивую атаку с применением оружия массового уничтожения, начиная с ранних этапов его вторжения в Украину в феврале,

– считают эксперты.

Почему Россия вряд ли использует "грязную бомбу"

Еще в апреле Минобороны России сделало похожий ход, заявив, что располагает информацией о том, что США готовят провокации с целью обвинить ВСУ в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.

В своей речи перед вторжением 24 февраля Путин заявил, что Украина готовилась к ядерной атаке против России, а российские государственные дезинформационные агентства неоднократно заявляли, что западные государства поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом.

Заявления Шойгу, вероятно, также не предвещают подготовки России к применению нестратегического ядерного оружия в Украине,

– считаются эксперты.

ISW не может предсказать момент, когда Путин решит применить ядерное оружие. Такое решение для диктатора было бы личным, но объявленные диктатором красные линии применения ядерного оружия уже несколько раз пересекались в этой войне без какой-либо ядерной эскалации со стороны России.

Согласно официальной российской ядерной доктрине, России не нужно еще одно событие для оправдания применения ядерного оружия.

Украина, видимо, не стоит на пороге какого-то нового российского красного рубежа, который может заставить Путина применить против нее нестратегическое ядерное оружие. Таким образом, комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерную террористическую атаку против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или жизненно важных объектов инфраструктуры, надеясь заставить Украину сдаться или заставить Запад прекратить помощь Украине,

– говорится в сообщении.

Эксперты из института изучения войны отметили, что даже если Россия использует ядерное оружие, маловероятно, что такие нападения заставят Украину или Запад сдаться. Украинское правительство и народ неоднократно демонстрировали свою волю продолжать борьбу, и Западу тоже было бы очень сложно просто сдаться перед такими ужасными действиями.

Что известно об игре в "грязную бомбу" от Шойгу

23 октября Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Франции, Турции и Великобритании, заявив, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу".

Владимир Зеленский отметил, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

Из-за новой дезинформационной кампании России министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

К теме – что такое "грязная бомба" и может ли Россия ее использовать: смотрите видео