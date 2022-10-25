Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, все понимают, что это информационная операция от российских оккупантов.

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Хотят хоть как-то зацепиться за переговоры

Как отмечает Попович, Шойгу не просто так "сидел на телефоне" с министрами обороны США, Францией и Великобританией. Так оккупанты пытаются хоть как-то попробовать начать переговоры с Западом. Ведь сейчас им необходим перерыв.

На мой взгляд, эту ИПСО сделали для создания информационного повода, чтобы начать какие-либо переговоры. Зацепиться. Площадкой избрали министерство обороны. Знаем, что Шойгу активно в воскресенье "сидел на трубе" и названивал,

– отметил Попович.

Очевидно, что оккупанты надеялись сделать из этого определенный первый шаг для того, чтобы потом говорить о перемирии. "Грязная бомба" – обычный информационный повод, благодаря которому россияне пытались хоть как-то поговорить с Западом.

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