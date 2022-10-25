Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, все понимают, что это информационная операция от российских оккупантов.
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Хотят хоть как-то зацепиться за переговоры
Как отмечает Попович, Шойгу не просто так "сидел на телефоне" с министрами обороны США, Францией и Великобританией. Так оккупанты пытаются хоть как-то попробовать начать переговоры с Западом. Ведь сейчас им необходим перерыв.
На мой взгляд, эту ИПСО сделали для создания информационного повода, чтобы начать какие-либо переговоры. Зацепиться. Площадкой избрали министерство обороны. Знаем, что Шойгу активно в воскресенье "сидел на трубе" и названивал,
– отметил Попович.
Очевидно, что оккупанты надеялись сделать из этого определенный первый шаг для того, чтобы потом говорить о перемирии. "Грязная бомба" – обычный информационный повод, благодаря которому россияне пытались хоть как-то поговорить с Западом.
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Оккупанты распространяют бред о "грязной бомбе"
- В воскресенье, 23 октября, министр обороны России Сергей Шойгу начал названивать министрам обороны США, Франции, Великобритании и Турции. Он рассказывал абсурдный бред, что Украина собирается использовать "грязную бомбу" и хочет эскалации.
- Впоследствии США, Франция и Великобритания обнародовали совместное заявление, где опровергли подобный наезд со стороны России. Они подчеркнули, что это были "очевидно ложные обвинения".
- В Госдепе США также жестко ответили на подобные обвинения от России. Там четко подчеркнули – Россия ощутит последствия независимо от того, использует ли "грязную бомбу" или ядерное оружие.
- Что такое "грязная бомба" и насколько она опасна читайте в материале 24 канала.