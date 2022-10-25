Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, усі розуміють, що це інформаційна операція від російських окупантів.

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Хочуть хоча б якось зачепитися за перемовини

Як наголошує Попович, Шойгу не просто так "сидів на телефоні" з міністрами оборони США, Франція та Великої Британії. Так окупанти намагаються хоча б якось спробувати почати перемовини із Заходом. Адже зараз їм необхідна перерва.

На мій погляд, цю ІПСО зробили для створення інформаційного приводу, щоб почати хоч якісь переговори. Зачепитися. Майданчиком обрали міністерство оборони. Знаємо, що Шойгу активно в неділю "сидів на трубі" і надзвонював,

– зазначив Попович.

Очевидно, що окупанти сподівалися зробити з цього певний перший крок для того, щоб потім говорити про перемир'я. "Брудна бомба" – звичайний інформаційний привід, завдяки якому росіяни намагалися хоча б якось поговорити із Заходом.

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