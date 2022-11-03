Поиски "грязной бомбы" в Украине: МАГАТЭ завершило анализ 3 ядерных объектов

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии завершили полевые проверки Украины на наличие "грязной бомбы". Проверки проходили в 3 точках.

После того, как Россия обвинила Украину в создании грязной бомбы, украинская сторона пригласила инспекторов МАГАТЭ на территорию страны для проведения всех необходимых проверок. Эксперты провели их в 3 точках, на которые указывали российские власти: "Институт ядерных исследований" в Киеве, "Южмаш" в Днепре и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах.

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Выводы МАГАТЭ

В ведомстве сообщили, что украинская сторона не препятствовала расследованию и предоставила все необходимые доступы к объектам. В результате никаких следов "грязной бомбы", как и ожидалось, не обнаружили.

За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые планировало провести МАГАТЭ, и им предоставили беспрепятственный доступ к объектам. На основе оценки имеющихся сегодня результатов и информации, предоставленной Украиной, Агентство не выявило никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в местах нахождения,

– рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Инспекторы отобрали пробы окружающей среды для анализа в лабораториях. Собирая все данные, исследователи пробыли на территории Украины несколько дней.

По запросу правительства Украины я немедленно направил инспекторов в три места для выполнения их незаменимой технической и независимой роли в проверке фактов на местах… Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы до сих пор получили, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах,,

– сказал Гросси.

Он добавил, что результаты отбора проб внешней среды сообщат сразу, когда они появятся.

Почему МАГАТЭ приехала в Украину

Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Россию.

В Украине назвали эти заявления абсурдным враньем и пригласили для проверки ядерных объектов экспертов МАГАТЭ.

Президент Владимир Зеленский считает, что такие выдумки Кремля могут означать только то, что они создали основу для этого теракта. В Институте изучения войны считают, что такие заявления направлены исключительно для запугивания и сдерживания международных партнеров Украины.

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