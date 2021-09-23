Грязная работа: в Bellingcat рассказали, как происходит отбор в ЧВК Вагнера

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, как людей отбирают у ЧВК Вагнера. В частности, сначала формируют лонглист потенциальных наемников.

По словам Грозева, в этот лонглист попадают люди, которые сейчас без работы и не находятся за границей.

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Детали процесса отбора вагнеровцев

Те, у кого наемническое прошлое, – особого типа, потому что они привыкли работать с высоким уровнем адреналина: привыкли убивать, чтобы их убивали,

– отметил расследователь.

Он добавил, что после нескольких месяцев проживания в маленьких поселках у них появляются огромные дыры в жизни. В частности, финансовые, потому что они получают значительные деньги во время своих "поездок-командировок". Однако возникают и эмоциональные дыры, ведь наемники нуждаются в адреналине.

После его передают следователям, которые занимаются расследованием преступлений в Азии, в России, в Восточной Украине. В результате формируют шортлист. "Из всех 200 человек нужны те, кто совершал какое-то преступление или был свидетелем очень большого преступления", – пояснил Грозев.

Потом по шортлисту начинают звонить и приглашать наемников на работу.

Дело вагнеровцев: что известно