Грязная работа: в Bellingcat рассказали, как происходит отбор в ЧВК Вагнера
Источник:"Радио НВ"
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, как людей отбирают у ЧВК Вагнера. В частности, сначала формируют лонглист потенциальных наемников.
По словам Грозева, в этот лонглист попадают люди, которые сейчас без работы и не находятся за границей.
Читайте также Спецслужбы России могли частично знать об операции с "вагнеровцами" – глава ВСК
Детали процесса отбора вагнеровцев
Те, у кого наемническое прошлое, – особого типа, потому что они привыкли работать с высоким уровнем адреналина: привыкли убивать, чтобы их убивали,
– отметил расследователь.
Он добавил, что после нескольких месяцев проживания в маленьких поселках у них появляются огромные дыры в жизни. В частности, финансовые, потому что они получают значительные деньги во время своих "поездок-командировок". Однако возникают и эмоциональные дыры, ведь наемники нуждаются в адреналине.
После его передают следователям, которые занимаются расследованием преступлений в Азии, в России, в Восточной Украине. В результате формируют шортлист. "Из всех 200 человек нужны те, кто совершал какое-то преступление или был свидетелем очень большого преступления", – пояснил Грозев.
Потом по шортлисту начинают звонить и приглашать наемников на работу.
Дело вагнеровцев: что известно
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевиков "Вагнера". Некоторые из них воевали на Донбассе на стороне оккупантов.
- Александр Лукашенко решил отдать "вагнеровцев" России. Но Киев просил об их экстрадиции в Украину.
- Позже в СМИ заговорили, что "вагнеровцы" в Беларуси были частью операции украинских спецслужб, но якобы кто-то из офиса Президента "слил" информацию.
- Зеленский сначала все отрицал, потом признал, что это была операция Украины, но происходила от других стран.
- В Раде создали ВСК для расследования дела, которое обнародовало первые результаты работы. Согласно им, спецоперации не было, зато было специальное мероприятие. Там также отметили, что среди "вагнеровцев" был агент из Беларуси.
- В Комитете по нацбезопасности считают, что в выводах комиссии по делу "вагнеровцев" есть разногласия.