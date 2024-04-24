В ГСЧС ответили, опасен ли "грязный дождь", который распространяется по Украине

В ряде областей Украины 24 апреля фиксировали так называемый "грязный дождь". Чрезвычайники ответили, представляет ли он угрозу для здоровья человека.

Осадки, что фиксировали в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, прозвали "грязным дождем", поскольку он имеет рыжеватую окраску. Наличие такого цвета обусловлено пылью из Сахары, которая снова пришла в Украину.

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Объяснение от ГСЧС

В ГСЧС отметили, что бояться "цветных дождей" украинцам не стоит. Чрезвычайники отметили, что в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции. Сейчас "грязные" осадки фиксируют над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы,

– указали в ГСЧС.

В то же время там добавили, что в течение нескольких дней – а именно 25 – 26 апреля, пыль все еще будет оставаться в атмосфере над Украиной. Однако уже начиная с 27 апреля воздушные потоки изменятся, в результате чего воздух после дождей очистится.

Пыль из Сахары