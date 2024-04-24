В ГСЧС ответили, опасен ли "грязный дождь", который распространяется по Украине
Источник:ГСЧС
В ряде областей Украины 24 апреля фиксировали так называемый "грязный дождь". Чрезвычайники ответили, представляет ли он угрозу для здоровья человека.
Осадки, что фиксировали в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, прозвали "грязным дождем", поскольку он имеет рыжеватую окраску. Наличие такого цвета обусловлено пылью из Сахары, которая снова пришла в Украину.
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Объяснение от ГСЧС
В ГСЧС отметили, что бояться "цветных дождей" украинцам не стоит. Чрезвычайники отметили, что в Украину добралась пыль из Сахары, которая наблюдалась накануне в Греции. Сейчас "грязные" осадки фиксируют над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.
Длительные осадки вымывают пыль из атмосферы, в результате чего метеостанции фиксируют цветной (желтых оттенков) дождь, который не несет никакой угрозы,
– указали в ГСЧС.
В то же время там добавили, что в течение нескольких дней – а именно 25 – 26 апреля, пыль все еще будет оставаться в атмосфере над Украиной. Однако уже начиная с 27 апреля воздушные потоки изменятся, в результате чего воздух после дождей очистится.
Пыль из Сахары
- Пыль из Сахары 23 апреля наблюдалась в Греции. в Афинах существенно уменьшилась видимость, цвет неба стал оранжевым, а в воздухе возросла концентрация твердых загрязнителей. Это был один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка в Сахаре с 21 – 22 марта 2018 года
- В то же время уже 24 апреля пыль из Сахары достигла некоторых регионов Украины. Укргидрометцентр опубликовал спутниковые снимки, на которых видно концентрацию пыли над южными и центральными районами. Она двигалась на север.
- Из-за того, что на территории Украины преобладает циклон, капли воды перехватывают частицы пыли, что и приводит к "грязному дождю". Также в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок.