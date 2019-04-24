12:43
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН

      "Нафтогаз" снизил цену на газ с 1 мая, – Гройсман

      311 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Getty Images

      Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что предлагал украинскому правительству уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, если тот не снизит тарифы на газ, и "Нафтогаз" этот ультиматум услышал.

      Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

      Читайте также: В команде Зеленского требуют снизить цены на газ с 1 мая

      На прошлом заседании правительства я сказал, если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу украинскому правительству уволить главу правления "Нафтогаза". В понедельник, 22 апреля, "Нафтогаз" заявил, что они уменьшают с 1 мая цену на 300 гривен за 1000 кубических метров. Я думаю, еще это не последнее снижение,
      - подчеркнул Гройсман.

      По словам главы Кабмина, они и в дальнейшем будут смотреть, как "Нафтогаз" открыто действует в отношении украинских граждан.

      "Первая эпопея у нас была с контрактом (Правительство не хотел продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев – 24 канал), вторая эпопея была с ценами на газ. Хочу еще раз подчеркнуть, третьего раза не будет. Если менеджмент "Нафтогаза" не поймет, что их наняло государство, чтобы они эффективно руководили компанией, то объяснение будет только таким – смена менеджмента "Нафтогаза". Поскольку они выполнили поставленные правительством задачи, то мы этот вопрос снимаем с повестки дня", – добавил Гройсман.

      Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что они не смогут выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей возрастет и составит около 9,7-9,8 гривны за кубометр. В связи с этим Владимир Гройсман поставил ультиматум главе компании Андрею Коболеву – если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности.

      В итоге "Нафтогаз" все же согласился на условия Кабинета министров по урегулированию цены на газ. Следовательно, с 1 мая население Украины платить за газ меньше – 8,25 гривен за кубометр. В то же время согласованный между Кабмином и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа, но и уменьшить цену.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ТАРИФОВ НА ГАЗ:
      blog_ava
      Как реагирует Запад на результаты президентских выборов в Украине
      сегодня
      16778
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Тарифы на газ Рынок газа Тарифы Нафтогаз Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 17
      Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию: фото, видео
      сегодня , 10:02 Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию: фото, видео
      577
      Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      сегодня , 12:00 Зовнішньополітичний курс: куди Зеленський поведе Україну?
      Наталя Ромашова 1011
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      464
      Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      сегодня , 09:30 Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?
      Інна Жолобович 4000
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Эта полицейская погоня больше напоминает кадры из забавного аниме
       7 августа 2018 , 13:06
      Шахтер – Динамо: стал известен арбитр матча
       1 ноября 2018 , 09:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук