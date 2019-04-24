"Нафтогаз" снизил цену на газ с 1 мая, – Гройсман

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что предлагал украинскому правительству уволить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, если тот не снизит тарифы на газ, и "Нафтогаз" этот ультиматум услышал.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

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На прошлом заседании правительства я сказал, если "Нафтогаз" не снизит цену на газ, исходя из того, что рыночная цена снизилась, то я предложу украинскому правительству уволить главу правления "Нафтогаза". В понедельник, 22 апреля, "Нафтогаз" заявил, что они уменьшают с 1 мая цену на 300 гривен за 1000 кубических метров. Я думаю, еще это не последнее снижение,

- подчеркнул Гройсман.

По словам главы Кабмина, они и в дальнейшем будут смотреть, как "Нафтогаз" открыто действует в отношении украинских граждан.

"Первая эпопея у нас была с контрактом (Правительство не хотел продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболев – 24 канал), вторая эпопея была с ценами на газ. Хочу еще раз подчеркнуть, третьего раза не будет. Если менеджмент "Нафтогаза" не поймет, что их наняло государство, чтобы они эффективно руководили компанией, то объяснение будет только таким – смена менеджмента "Нафтогаза". Поскольку они выполнили поставленные правительством задачи, то мы этот вопрос снимаем с повестки дня", – добавил Гройсман.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что они не смогут выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей возрастет и составит около 9,7-9,8 гривны за кубометр. В связи с этим Владимир Гройсман поставил ультиматум главе компании Андрею Коболеву – если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности.

В итоге "Нафтогаз" все же согласился на условия Кабинета министров по урегулированию цены на газ. Следовательно, с 1 мая население Украины платить за газ меньше – 8,25 гривен за кубометр. В то же время согласованный между Кабмином и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа, но и уменьшить цену.