Находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ во второй раз за последние дни слышали звуки запуска ракет

Россияне продолжают ставить под угрозу не только Украину, но и весь мир. В МАГАТЭ отметили, что их эксперты, находящиеся сейчас на ЗАЭС, опять слышали звуки запуска ракет.

Подробнее об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, эксперты слышали не только характерные звуки запуска ракет. Они слышали также многочисленное количество артиллерийских снарядов, вероятно, выпущенных с территории недалеко от ЗАЭС.

Читайте также Враги используют ЗАЭС как огневую позицию: звуки запусков слышали представители МАГАТЭ, – ISW

Угроза возле ЗАЭС сохраняется

Очевидные военные действия вблизи АЭС угрожают ядерной безопасности и несут риски безопасности на площадке и могут подорвать пять принципов безопасности ЗАЭС, представленных на Совете Безопасности ООН в мае этого года,

– подчеркнул глава МАГАТЭ.

Это еще не всё. Гросси обратил внимание на "тревожные события последних дней". Речь идет о ракетах, запущенных недалеко от Запорожской АЭС. По его словам, они еще больше усугубляют беспокойство ядерной безопасностью.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что возобновили соединение с основной линией электропередач Запорожской атомной электростанции. Напомним, что внезапная остановка произошла на выходных.

Соединение было потеряно в воскресенье утром из-за короткого замыкания, которое, как сообщается, произошло примерно в 100 километрах к северу от места, но соединение с линией электропередачи было восстановлено позже в тот же вечер,

– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Что происходит на ЗАЭС