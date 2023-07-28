Срывает крыши и валит деревья: страшная непогода ударила по Днепру

Днепр накрыли сильные дожди с грозами, а также град и шквальный ветер. Большая буря нанесла много вреда. Соцсетями ходят шокирующие кадры с последствиями.

На Днепр вечером 27 июля около 21.00 налетел сильный ветер, от которого даже сработала сигнализация на некоторых автомобилях. Около 21:00 начался ливень с грозой. А после этого посыпался град.

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Какие последствия непогоды в Днепре

Из-за полномасштабной агрессии России против Украины звуки грозы напоминали ракетные взрывы. К счастью, в это время оккупанты не терроризировали город и в Днепре не было воздушной тревоги. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и местные мониторинговые каналы успокаивали жителей, что это звучала не работа ПВО, а гроза.

Из-за России жители Днепра чуть не спутали гром со взрывами: видео из соцсетей



Молнии в Днепре / Фото из соцсетей

Однако у днепрян были и другие причины для волнений. Так, сильный ветер срывал шифер с крыш, выкорчевал деревья и повредил автомобили. В одном из районов города дерево упало на балкон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за непогоды дерево упало и разрушило балкон: видео из соцсетей

На левобережной части Днепра дерево свалилось на киоск с кофе. Возле Стадиона "Монтажник" ствол дерева свалился на автомобиль, в котором находились люди. Все они живы и здоровы.

Дерево чуть не раздавило машину с людьми внутри / Фото из соцсетей



Возле новостройки на Калиновой улице ветром сорвало кусок крыши, которая просто упала на проезжей части и заблокировала движение на двух полосах. Один из водителей не растерялся. Он вышел из машины и оттянул препятствие на обочину.

Сорванная часть крыши заблокировала движение на дороге: видео из соцсетей

Также из-за сильного ливня некоторые улицы Днепра подтопило. На кадрах можно увидеть, как маршрутки и дорогостоящие иномарки пытаются проплыть препятствие. Однако это удалось не всем водителям. Некоторые машины застряли. Очевидцы, которые это сняли, предположили, что вода поднялась по колено. Они опасались, что мусорные баки может смыть.

Днепр частично подтопило из-за непогоды: видео из соцсетей



Последствия непогоды в городе / Фото "Днепра Оперативного"



Очевидец запечатлел очень яркую молнию: видео из соцсетей

Сообщается, что в нескольких районах города есть проблемы со светом. Ненастье оборвало линии электропередач. Также побыти фасады домов. Кроме этого из-за поваленных деревьев и подтопления на некоторых улицах было затруднено движение.

В Днепре во время грозы пошел град: видео из соцсетей

Недавно другие города Украины тоже пострадали из-за непогоды