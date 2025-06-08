Черные облака и мощная гроза накрыли Львов: жители поделились кадрами воскресной непогоды
- Вечером 8 июня Львов накрыла гроза с дождем и шквальным ветром, который достигал 15-20 метров в секунду.
- Жителей предупредили о первом (желтом) уровне опасности и призвали быть осторожными, особенно на дорогах из-за плохой видимости и возможности падения веток деревьев.
Львов вечером 8 июня накрыла непогода. Жители публикуют в сети кадры грозы, дождя и шквального ветра, которые внезапно охватили город.
Грозу с дождем ранее прогнозировали синоптики. Львовян предупредили об опасности и призвали быть осторожными. 24 Канал рассказывает о погоде во Львове в вечер воскресенья.
Смотрите также Температура резко снизится: когда и в каких областях снова будет похолодание
Львов накрыла гроза
Во Львове и области 8 июня началась гроза, а ветер усилился до 15-20 метров в секунду. Кое-где в области пошел град. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Непогода накрыла Львов: смотрите видео
Шквальный ветер качал деревья: видео непогоды
Ветреная и дождливая погода во Львове 8 июня: видео
Около 19:30 во Львове начался сильный дождь, небо затянуло серыми, почти черными, облаками. Кроны деревьев качал сильный шквальный ветер.
Небо во Львове стало темно-серым перед непогодой / Фото 24 Канала и Zaxid.net
Из-за дождя видимость на дорогах была плохой, поэтому водителей во время таких погодных условий призывают быть внимательнее за рулем.
Стена дождя во Львове: смотрите видео
Дождливый вечер воскресенья: кадры из Львова
Также важно помнить, что опасность несут и ветви деревьев, которые от ветра могут ломаться и падать. Поэтому стоять под высокими деревьями или линиями электропередач, чтобы переждать непогоду, не стоит. Под ними не рекомендуется парковать автомобили.
Напомним, непогода в воскресенье накрыла и Киев. Там слышали сильный гром, дождь дождь затопил некоторые улицы. В столице местами был град.