На Киев движется мощная гроза: синоптики предупреждают об опасности

По последним метеорологическим прогнозам, на столицу Украины приближается мощная гроза. Поэтому даже объявили первый уровень опасности – то есть желтый.

В пятницу, 30 июня, во второй половине дня киевлянам и жителям области лучше не выходить из домов и позаботиться о собственной безопасности. Синоптики предупреждают о сильном ливне, а также – о ветре.

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В Киеве ожидают грозу

Ветер будет северо-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В то же время в Киевской городской администрации констатировали, что гидрослужбы "Киевавтодора" в течение недели работали в усиленном режиме и сейчас, очевидно, не дремлют.

Перед каждым прогнозируемым дождем (гидрослужбы "Киевавтодора" – 24 Канал) проверяют места возможных подтоплений,

– написали в КГВА.

Кроме того, там отметили, что у дорожников есть 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Обратитесь по телефонув диспетчерскую "Киевавтодор" в случае подтоплений проезжей части или тротуаров во время этого ливня.

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Что делать при мощной грозе?