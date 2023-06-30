На Киев движется мощная гроза: синоптики предупреждают об опасности
Источник:Укргидрометцентр
По последним метеорологическим прогнозам, на столицу Украины приближается мощная гроза. Поэтому даже объявили первый уровень опасности – то есть желтый.
В пятницу, 30 июня, во второй половине дня киевлянам и жителям области лучше не выходить из домов и позаботиться о собственной безопасности. Синоптики предупреждают о сильном ливне, а также – о ветре.
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В Киеве ожидают грозу
Ветер будет северо-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
В то же время в Киевской городской администрации констатировали, что гидрослужбы "Киевавтодора" в течение недели работали в усиленном режиме и сейчас, очевидно, не дремлют.
Перед каждым прогнозируемым дождем (гидрослужбы "Киевавтодора" – 24 Канал) проверяют места возможных подтоплений,
– написали в КГВА.
Кроме того, там отметили, что у дорожников есть 91 единица спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
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Что делать при мощной грозе?
- Оставайтесь для безопасности в доме. Самое безопасное место во время грозы – это в доме или другом закрытом помещении. Избегайте нахождения на открытом пространстве, особенно под деревьями или непокрытыми металлическими конструкциями.
- Отключите электрические устройства. Выключите все электроприборы и отсоедините их от розеток. Гроза может привести к перенапряжению, что может повредить электронику.
- Избегайте металлических предметов. Держитесь подальше от металлических предметов, таких как металлические ограждения или велосипеды. Эти предметы могут притягивать молнию.
- Следите за прогнозом погоды. Будьте внимательны к обновлениям погодных условий. Следите за прогнозом и официальными сообщениями местных метеорологических служб.
- Не забывайте, что безопасность является приоритетом во время сильной грозы. Тщательно следуйте этим советам и поступайте разумно, чтобы обеспечить свою личную безопасность и безопасность людей рядом.