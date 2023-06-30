У п'ятницю, 30 червня, у другій половині дня киянам та жителям області краще не виходити з осель та подбати про власну безпеку. Синоптики попереджають про сильну зливу, а також – вітер.
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У Києві очікують на грозу
Зазначимо, що вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.
Водночас у Київській міській адміністрації констатували, що гідрослужби "Київавтодору" протягом тижня працювали у посиленому режимі та зараз, очевидно, не дріматимуть.
Перед кожним прогнозованим дощем (гідрослужби "Київавтодору" – 24 Канал) перевіряють місця можливих підтоплень,
– написали у КМВА.
Окрім того, там зазначили, що дорожники мають 91 одиницю спецтехніки та спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.
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Що робити у разі потужної грози?
- Залишайтесь задля безпеки в оселі. Найбезпечніше місце під час грози – це в будинку або іншому закритому приміщенні. Уникайте перебування на відкритому просторі, особливо під деревами або непокритими металевими конструкціями.
- Відключіть електричні пристрої. Вимкніть усі електроприлади та від'єднайте їх від розеток. Гроза може спричинити перенапругу, що може пошкодити електроніку.
- Уникайте металевих предметів. Утримуйтесь від металевих предметів, таких як металеві огорожі або велосипеди. Ці предмети можуть притягати блискавку.
- Слідкуйте за прогнозом погоди. Будьте уважні до оновлень щодо погодних умов. Слідкуйте за прогнозом і офіційними повідомленнями від місцевих метеорологічних служб.
- Не забувайте, що безпека є пріоритетом під час сильної грози. Ретельно дотримуйтесь цих порад і дійте розумно, щоб забезпечити свою особисту безпеку та безпеку людей поруч.