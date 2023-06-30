У п'ятницю, 30 червня, у другій половині дня киянам та жителям області краще не виходити з осель та подбати про власну безпеку. Синоптики попереджають про сильну зливу, а також – вітер.

Дивіться також Літні дощі та грози: якою буде погода в Україні 30 червня

У Києві очікують на грозу

Зазначимо, що вітер буде північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.

Водночас у Київській міській адміністрації констатували, що гідрослужби "Київавтодору" протягом тижня працювали у посиленому режимі та зараз, очевидно, не дріматимуть.

Перед кожним прогнозованим дощем (гідрослужби "Київавтодору" – 24 Канал) перевіряють місця можливих підтоплень,

– написали у КМВА.

Окрім того, там зазначили, що дорожники мають 91 одиницю спецтехніки та спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

Важливо! Зверніться за телефоном (044) 284-74-19 до диспетчерської "Київавтодору" у разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів під час цієї зливи.

Дивіться також Унікальне явище: подвійна веселка з'явилася у Києві

Що робити у разі потужної грози?