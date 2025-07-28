Перун свирепствует: в Киеве мощно вспыхивают молнии – кадры опасно красивого неба

Мощная гроза бушует в Киеве поздним вечером 28 июля. Ослепительные молнии пронизывают небо.

Жители столицы активно распространяют опасно красивые кадры непогоды в сети. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о грозе в Киеве 28 июля?

Еще утром синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. До конца дня 28 июля будет значительный дождь и гроза.

Гроза в Киеве 28 июля / Фото из соцсетей

Заметим, что обнародованные кадры одновременно завораживают и пугают. Молнии продолжают разрывать столичное небо. Они ярко вспыхивают одна за другой. Снова и снова и снова.

Как молнии пронзают небо в Киеве: смотрите видео

К слову, синоптики также прогнозировали в отдельных районах области град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Обратите внимание! Придерживайтесь правил безопасности. В частности, во время молнии запрещено пользоваться зонтами с металлическими ручками и электронными устройствами, а также прятаться под одиночными высокими деревьями.

Как уберечься от молнии / Инфографика 24 Канала