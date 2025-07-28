Жителі столиці активно поширюють небезпечно красиві кадри негоди у мережі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про грозу у Києві 28 липня?

Ще вранці синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у Києві й на Київщині. До кінця дня 28 липня буде значний дощ і гроза.

Гроза у Києві 28 липня / Фото з соцмереж

Зауважимо, що оприлюднені кадри водночас заворожують і лякають. Блискавки продовжують розривати столичне небо. Вони яскраво спалахують одна за одною. Знову і знову.

Як блискавки пронизують небо у Києві: дивіться відео

До слова, синоптики також прогнозували в окремих районах області град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Зверніть увагу! Дотримуйтеся правил безпеки. Зокрема, під час блискавки заборонено користуватися парасолями з металевими ручками й електронними пристроями, також ховатися під поодинокими високими деревами.